Investiții europene record în Constanța, creștere cu 2000% în 2023

”Principala sursă de dezvoltare a Constanței rămâne aportul fondurilor europene. Suntem în situația absurdă de a raporta o creștere de 2000% a cheltuielilor din fonduri europene în dezvoltarea municipiului în 2023, față de 2018. Numai în 2023 am investit 400 de milioane de lei din fonduri europene în obiective esențiale pentru comunitate”, spune Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța.

”Modernizăm capital sistemul de termoficare, scăzând în consecință facturile constănțenilor la apă caldă și căldură, am reabilitat capital cinci artere principale, am amenajat noi locuri de parcare prin desfințarea garajelor ilegale și resistematizarea unor parcări vechi, am modernizat unități de învățământ, având ca sursă de finanțare preponderentă fondurile europene. Cifrele demonstrează astăzi, fără urmă de îndoială, că am luat decizii corecte și responsabile în ultimii 3 ani”, arată primarul liberal al Constanței, Vergil Chițac.