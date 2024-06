Cel mai lung tunel subacvatic din lume. Investiție de aproape 5 miliarde de euro

Investiție de aproape 5 miliarde de euro în cel mai lung tunel subacvatic din lume, implementată de Germania și Danemarca. Lucrările sunt preconizat să se încheie în anul 2029.

Cele două state vor începe construcția celui mai lung tunel feroviar și rutier subacvatic din lume. Tunelul Fehmarnbelt din Danemarca va reduce timpul de călătorie între Scandinavia și Europa Centrală.

Construcția celui mai lung tunel feroviar și rutier subacvatic din lume va lega Germania și Danemarca pe sub Marea Baltică. Regele Frederik al X-lea al Danemarcei a inaugurat primul element din această investiție majoră. Viitorul tunel va măsura 18 kilometri și va lega sudul Danemarcei de nordul Germaniei. Această rută va contribui la tranziția ecologică a transporturilor.

Regele Frederik a inaugurat o placă la intrarea în primul tronson de 217 metri al acestui tunel. Tronsonul va fi scufundat într-un șanț pe fundul mării din partea daneză. În cadrul ceremoniei, monarhul a aruncat o monedă într-o capsulă a timpului care conține obiecte donate de constructorii elementelor de beton.

The first #tunnel element of the Fehmarnbelt link between #Denmark and #Germany has been completed - Congratulations to all those involved!

The #EU #CEFTransport programme is supporting the project with over €1 billion.#EUGreenDeal pic.twitter.com/QqKfrpriva

— CINEA🇪🇺 (@cinea_eu) June 17, 2024