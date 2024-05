International Cel mai adânc tunel din lumea costat miliarde și se întinde pe o lungime incredibilă







Cel mai adânc tunel din lume, cu o lungime incredibilă de 57 de kilometri, care a costat 12 miliarde de dolari.

Când tunelul de bază Gotthard a fost deschis traficului în 2016, lungimea de 57 de kilometri și adâncimea de 2.300 de metri au stabilit recorduri.

Ideea de a construi un nou tunel prin Alpii elvețieni pentru a lega trenul mediteranean de Marea Nordului a fost propusă pentru prima dată în anii 1960.

Cât a costat cel mai adânc tunel din lume

Cu toate acestea, abia în 2012 s-a concretizat în sfârșit acest proiect de anvergură și au început lucrările de construcție a unui tunel drept special conceput pentru a putea susține trenuri care circulă cu 250 km/h.

Pentru construirea tunelului au fost folosite mașini masive de forat tuneluri, cunoscute sub numele de „cârtițe gigantice”, pentru a scoate milioane de metri cubi de rocă de sub Alpi. Beneficiul economic scontat al tunelului era stimularea creșterii economice în diferite regiuni ale Elveției.

Potrivit managerilor de construcții de la Ballast Nedham, structura record a redus timpul de călătorie de la trei ore și patruzeci de minute la doar două ore și patruzeci de minute, economisind o oră față de traseul anterior. La inaugurare, a detronat, de asemenea, tunelul japonez Seikantunne ca fiind cel mai lung tunel de trafic din lume, măsurând 57 de kilometri.

În plus, tunelul de bază Gotthard se simte relativ plat, în ciuda faptului că are doar diferențe minore de înălțime și ajunge la o uimitoare adâncime de 2.300 de metri sub suprafață.

Tunelul de sub baza Gotthard

Potrivit Ballast Nedam, „aproximativ 260 de trenuri de marfă trec prin tunel în fiecare zi de când a fost deschis”. Economia națională și mediul din Elveția beneficiază de acest trafic de marfă ca mod de transport.

Mai mult, în 2023 a avut loc o catastrofă feroviară în interiorul tunelului, în ciuda faptului că acesta este utilizat din 2016.

În urma incidentului din 10 august, tunelul în sine a suferit daune semnificative și a trebuit să fie închis. Alte 30 de vagoane au deraiat ca urmare a primei deraieri.

Aceasta a însemnat că trenurile de marfă vor avea prioritate în ceea ce privește redeschiderea tunelului și că va fi permisă doar o singură garnitură. Dar în septembrie este de așteptat ca tunelul să se redeschidă în întregime.

