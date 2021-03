Învățătorul Constantin Șerban de la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” din municipiul Iași a fost înregistrat în timp ce înjură și amenință mai mulți copii de clasa a II-a, relatează site-ul local 7Iași. Consilier local PNL, dascălul neagă acuzațiile. Aceasta a pus reportofonul în ghiozdanul fetei sale, după ce l-a reclamat și anul trecut pe învățător pentru fapte similare.

Pe înregistrările publicate de 7Iași se aude vocea unui bărbat care țipă la copii, dar și cum aceștia uneori plâng pe fundal. La un moment dat, se aude o lovitură care seamănă cu o palmă dată unui elev. „Te ia mama dracului”, „Diseara mă iau de maică-ta și-i spun!” sau „De ce n-ai citit lecția, măi, lecția e de două zile. De ce nu citești lecția! Ridică-te-n picioare! Băi, tu lecția trebuie să o citești de 10 ori! Ia loc! Leneșule! Te joci toată ziua!”. Sunt doar câteva dintre fratele dascălului. \

Cine este învățătorul

Cel acuzat este Constantin Șerban, consilier județean al PNL, care predă la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu” din Iași. 7iași.ro scrie că a obținut înregistrarea de la mama unei eleve care a mai avut probleme cu învățătorul și a decis să îi pună fiicei sale un reportofon pornit în rucsac. Fata, elevă în clasa a II-a, ar fi fost pălmuită și umilită în fața colegilor, învățătorul numind-o „butoi”. Ancheta ISJ Iași în acel moment s-a soluționat cu o „observație scrisă”, însă mama spune, în articolul din presa locală, că a ajuns să meargă cu fiica sa la psiholog.

Contactat telefonic, profesorul Constantin Șerban a precizat pentru Libertatea neagă acuzațiile și dă vina pe mama unei eleve, care s-a plâns de comportamentul său și în luna octombrie anul trecut. El spune că atunci cazul a fsot soluționat în favoarea lui de către Inspectoratul Școlar Județean, însă de fapt a primit o „observație scrisă”.

„Atitudinea mea e a unui om căruia i se face sesizare din săptămână în săptămână” „Suntem într-un proces cu mama unui copil care, după ce a avut loc o anchetă disciplinară unde am fost găsit nevinovat, doamna aceea mă ține în fel și fel de sesizări. Copilul este încă în clasă, nu este dezavantajat, este tratat ca toți copiii. Eu aș putea să am un punct de vedere legat de atribuțiile pe care această mamă nu și le efectuează așa cum trebuie, mă refer la pregătirea și disciplina copilului, dar nu vreau. El nu își face nici lecție, dar asta nu mă obligă pe mine să am un alt comportament față de ea: cine învață, bine, cine nu vrea, nu vrea”, a declarat învățătorul