El spune că nu nu urăște electoratul PSD și că românii merită un trai mai bun. Mai mult Rareș Bogdan spune că cva fi foarte atent la oamenii pe care liberalii îi vor promova.

„Un sfat pentru pesediști și o rugăminte pentru alegătorii care ne-au acordat încrederea.

1. Lideri PSD, nu-i mai subestimați pe români! E un sfat sincer. Eu nu visez să moară stânga românească, nu sunt animat de ură, ci să se reformeze și să nu mai pulverizeze imaginea țării! Acest partid numeros are nevoie de lideri competenți și onești. Dacă nu există, ei trebuie căutați și promovați. Cu siguranță, printre membrii PSD există și oameni onești, care au renunțat să mai lupte, observând că promovarea se face pe criterii de pupat inelul.

Dați-le o șansă să vă scoată din noroi! Dacă veți continua să aplicați aceeași rețetă electorală, adică o combinație între minciuni sfruntate și josnicii, instigare la ură, xenofobie, vă veți îngropa singuri. Românii au realizat că au fost mințiți, că au fost luați drept fraieri, iar rezultatul s-a văzut pentru a doua oară în acest an. Strategia voastră este falimentară, abandonați-o! Politic vorbind, ar trebui să nu mă doară capul, însă România normală înseamnă și o opoziție sănătoasă.

Nu urăsc electoratul PSD, dar este vorba despre români amăgiți care trebuie ajutați să vadă adevărul, să discearnă când i se vând personaje atât de toxice!

2. Oameni care ați avut încredere în noi, trageți-ne de mânecă dacă aveți impresia că greșim! Vocea voastră este cel mai puternic aliat pe care îl avem. Dacă îl vom nesocoti, ne va costa, dar nu vreau să greșim! Noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Fără aroganță, fără atitudini sfidătoare, fără decizii controversate!

Și încă ceva: PNL nu va avea optica PSD, care a ajutat numai comunitățile cu primari și șefi de consilii județene pesediști. Noi am arătat că banii europeni aduc bunăstare, înființează locuri de muncă bine plătite, dau o șansă tuturor de a se afirma. Poporul român nu trebuie sacrificat pentru interesul unui grup restrâns de faraoni vopsiți! De experiența primarilor noștri, a șefilor de consilii județene campioni la bani europeni vor profita toate comunitățile, căci așa e corect.

Toți românii merită un trai mai bun! Poveștile de succes din Transilvania, dar există unele și în Moldova, Oltenia, Muntenia, pot fi multiplicate. Dacă aducem bani europeni, rămân mai mulți la buget pentru investiții publice. Vom reconstrui România, dar o putem face doar cu ajutorul vostru. V-ați făcut datoria, ne-ați dat încredere, și de aia vă spun încă o dată: trageți-ne de mânecă, nu ne slăbiți! Mintea voastră, ideile istețe, buna-credință sunt de aur! Pe mine m-au ajutat enorm. Și vă promit că nu voi tăcea!

Voi solicita în forurile statutare ale partidului mare atenție la ce oameni promovăm, la ce decizii luăm, voi transmite mereu solicitările voastre si ma voi opune unor eventuale decizii care nu vin in concordanta cu ceea ce am promovat in cele doua campanii electorale castigatoare”, a scris pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan.

