Turneul de rugby „Adrian Andronic” pentru copii: 42 de echipe de juniori, pe stadionul Arcul de Triumf

În acest weekend, Circuitul Național de Mini Rugby își încheie ediția din 2024 cu Trofeul București „Adrian Andronic”, desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Un număr de 42 de echipe din 16 cluburi din țară participă la acest eveniment. Este, la momentul actual, cel mai mare turneu de mini rugby din România, reunind aproximativ 800 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani.

Organizat de Academia de Rugby, evenimentul îmbină spiritul sportiv cu experiențele culturale. Participanții beneficiază de vizite gratuite la Muzeul Național Grigore Antipa, Muzeul Sportului și CSN Arcul de Triumf. Echipele din afara Bucureștiului au prioritate datorită posibilităților limitate ale acestora de a vizita astfel de atracții.

Copiii au parte de surprize

Evenimentul oferă micilor sportivi și o zonă de recreere unde aceștia pot juca șah. De asemenea, ei au parte de surprize dulci din partea partenerilor, iar Rugbyshop onorează jucătorii promițători cu replici ale tricoului Cupei Mondiale. Majoritatea antrenorilor sunt părinți voluntari, iar Academia sprijină dezvoltarea holistică atât a copiilor cât și a părinților prin ateliere de psihologie conduse de un psiholog intern, psihoterapeut Marina Cerveneanu.

“Trecerea de la clasa a 4-a la clasa a 5-a este solicitantă pentru copii. Este un moment în care ei au nevoie de suport psihologic, de aceea le punem la dispoziție atelierele de psihologie cu Marina. Este o ocazie și pentru părinți de a învăța cum pot oferi acest suport copiilor”, ne spune Rares Manolache, antrenor al Academiei de Rugby și organizator al turneului.

Sportul, ancora copiilor

Marina Cerveneanu ne vorbește și despre beneficiile practicării unui sport pentru copii. “Sportul salvează vieți”, explică ea. “Practicând un sport, în special unul de echipă, copilul își dezvoltă toleranța la frustrare, empatia, spiritul de echipă, socializarea. Pe lângă acestea, apare și o structură în rutina sa. În loc să stea pe telefon sau pe calculator, vine la antrenament. Grupul, prieteniile ce se formează, devin ancore psihologice pentru el.”

Mai mult, odată cu intrarea copiilor în adolescență, acestia încep să simtă presiuni sociale care îi îndeamnă spre comportamente problematice. Potrivit psihoterapeutului Marina Cerveneanu, cei care practică un sport sunt mult mai puțin predispuși să cedeze acestor presiuni. “Prin mișcare, se eliberează tensiunea. În plus, ei devin conștienți că dacă își compromit starea fizică, își compromit și performanța”, ne spune ea.

Despre Academia de Rugby

Academia de Rugby, care a demarat în 2021 cu doar șapte copii, are acum peste 160 de tineri sportivi. Academia este unică și pentru că are singura femeie antrenoare de rugby a Bucureștiului, Mihaela Baciu, care conduce echipa baby rugby (copii sub 5 ani). În plus, Florin Surgiu, singurul jucător activ care are peste 100 de selecții în România, antrenează categoria U8 a academiei. Potrivit lui Rareș Manolache, accentul este pus pe creearea unei comunități în care atât părinții cât și micii jucători se ajută și se susțin reciproc.

Un eveniment care consolidează comunitatea

Sentimentul de comunitate este cel care a dominat astăzi, sâmbătă 31 august, pe terenuri și în jurul lor. Părinții și-au luat foarte în serios rolul de susținători. Strigătele și aplauzele lor au răsunat dincolo de limitele terenurilor, auzindu-se din stradă. Aceștia au fluturat steagurile echipelor, și-au asortat ținutele cu uniformele copiilor, au făcut galerie și au suflat în goarne, motivându-i pe copii să lupte cu toată forța lor pentru trofeu.

O mămică ne spune că este foarte încântată de eveniment. “Este prima dată când vin. Atmosfera este foarte frumoasă, spiritul de comunitate este acaparator. Cred că este un lucru prețios, atât pentru copii cât și pentru noi, părinții. Să simți că faci parte dintr-o comunitate. Fiul meu este în extaz că se află aici”, ne spune ea.

Turneul „Adrian Andronic” nu numai că evidențiază talentele emergente în rugby, dar promovează și comunitatea, cultura acestui sport și dragostea pentru joc.