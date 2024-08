Cazul Ianis Hagi. Condițiile în care va rămâne Glasgow Rangers, detalii de la negocieri

Glasgow. Ianis Hagi va rămâne la Glasgow Rangers, însă în alte condiții decât cele stabilite la momentul transferului. Tânărul jucător de fotbal a acceptat un contract pe o sumă mai mică și va rămâne în Scoția.

Neavând opțiuni de transfer, în această vară, fotbalistul român a acceptat un nou contract cu conducerea lui Glasgow Rangers. Acordul s-a parafat chiar în ultima zi a perioadei de transferuri, conform publicației Rangers News.

Rangers a încercat să scape de fotbalistul român, în această vară, însă nu a primit nici o ofertă de transfer. A picat inclusiv o înțelegere cu Rapid București care l-ar fi dorit, deoarece nu a fost de acord tată lui Ianis Hagi. Jucătorul a fost trimis la echipa a doua ceea ce a provocat o reacție furibundă a lui Gică Hagi.

În cele din urmă, criza pare să se fi rezolvat. Ianis rămâne la Glasgow, însă pe bani mai puțini. Anumite clauze din contract care îi dădeau dreptul la mai mulți bani au fost scoase din noul angajament.

Ianis Hagi era unul dintre cel mai bine plătiți fotbaliști ai lui Rangers, cu 1.3 milioane de euro pe an. Aceasta chiar dacă nu a mai prins echipa după accidentare. Nu a confirmat nici la Alaves unde a fost împrumutat pentru un an.

David Edgar moots new Ianis Hagi agreement at Rangers after transfer drama

Via: Ibrox Newshttps://t.co/FmpcYb8wME

— Rangers News Feed (@RangersNewsFeed) August 31, 2024