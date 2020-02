Mara Calista și soțul ei au fost în Italia, la carnavalul de la Veneția, iar după ce s-a decretat stare de urgență din cauza Covid-19 în Peninsulă, cei doi au decis, la revenirea în țară, autoizolarea pentru 14 zile.

Însă, liberalul Mara Calista și soțul ei nu prezintă simptomele coronavirsului, dar au decis să ia măsurile care se impun.

„Sunt în izolare la domiciliu, nu în carantină pentru că nu este nimic confirmat. Într-adevăr, am plecat pe data de 20, m-am întors azi dimineaţa în România cu avionul de Veneţia din regiunea Veneto, una în care s-au confirmat, într-adevăr, mai multe cazuri de coronavirus, acesta fiind şi motivul pentru care am optat pentru o astfel de măsură, tocmai pentru a mă asigura că nu există vreo problemă. Ştiţi cum este, principiul prevenţiei trebuie să primeze în faţa tratării unor probleme.

Singură nu sunt, sunt cu soţul meu pentru că cu el am călătorit. În momentul în care am aflat despre faptul că există o criză, firesc, de la televizor, ştirile din Italia şi chiar de la noi. Ne-am luat toate măsurile în ceea ce priveşte purtarea unei măşti, a mânuşilor şi spălat cât mai des pe mâini şi mare atenţie la contactul cu persoanele de la faţa locului, dar aşa cum bine ştiţi, la Carnavalul de la Veneţia nu este chiar o zonă în care să eviţi pe cât poţi poulaţia. A fost şi o perioadă foarte aglomerată. Nu am intrat fizic în legătură cu vreuna dintre aceste persoane, dar, repet, am vrut să prevenim o astfel de situaţie, nu ştim exact aceste persoane cu cine au interacţionat în toată piaţa San Marco, motiv pentru care am apelat la această soluţie pe care o considera extraordinar de normală, firească în atare circumstanţe (…)”, a declarat liberalul Mara Calista pentru Digi 24.

Amintim că, Italia a decretat stare de urgenta din cauza coronavirusului. Din ultimele informații, șapte persoane eu decedat din cauza virusului gripal Covid-19, iar numarul persoanelor infectate a ajuns la 229.

