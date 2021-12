În Europa persecuţia creştinilor creşte alarmant! Analiză în cinci țări : motivele, atitudinea politică ostilă și islamul

Potrivit studiului, există două ideologii care hrănesc anticreştinismul. Prima este atitudinea liberală de ostilitate faţă de religie, iar cealaltă o constituie Islamul. Centrul menţionat s-a concentrat asupra a 5 ţări – Germania, Franţa, Spania, Suedia şi Regatul Unit, deoarece în aceste ţări se poate observa deteriorarea cea mai puternică a situaţiei creştinilor în Europa.

De exemplu, în Germania şi în Franţa raportul infracţiunilor îndreptate împotriva creştinilor a crescut cu 70%. Această atitudine ostilă influenţează în cea mai mare măsură patru domenii din viaţa creştinilor: viaţa bisericească, educaţia, locul de muncă şi politica. (PZ)

[*OIDAC (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) nu are pe site-ul oficial sau în raportul citat referințe cu privire la membrii săi și sursele de finanțare, nici date de contact în afară de un telefon și un e-mail; raportul citat de Magyar Hírlap folosește de fapt termenii „intoleranța secularismului” și „opresiunea islamului”; de remarcat și discrepanța dintre titlu („Europa”), text („Europa Occidentală”) și obiectul studiului (numai cinci state) – n.ed.]

TRADUCERE: RADOR