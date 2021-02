Atac la adresa simbolurilor creștine într-un mall bucureștean. Celebrul mall bucureștean găzduiește o așa-zisă expoziție care nu se sfiește să batjocorească simbolurile creștine, într-un mod josnic.

Daniel Gheorghe solicită închiderea de urgență a acestei campanii de subcultură, care coboară până la batjocorirea sfintei cruci. Astfel, chiar în titulatură, „Rumanian kitsch museum”, sfânta cruce reprezintă chiar T-ul din cuvântul ki(t)sch – vezi foto.

Deputatul PNL cere oprirea insultei la adresa creștinilor

„Cer public AFI Cotroceni să oprească găzduirea expoziției mizerabile, cu caracter anticreștin, care se desfășoară acolo în aceste zile! Mi se pare extrem de grav să vedem cum un mall din București se transformă în platformă de promovare a unei campanii subculturale de denigrare a Bisericii Ortodoxe Române!

AFI Cotroceni insultă grav pe fiecare creștin ortodox din România atâta timp cât mai menține deschisă această “expoziție” de calitate josnica și tributară unei mentalități extremiste, radicalizate ideologic. Este inacceptabilă asocierea Sfintei Cruci, simbolul fundamental al Creștinismului, simbol pe care s-a jertfit însuși Fiul Lui Dumnezeu, cu reprezentări ale “kitsch-ului”.

Credința noastră nu este “kitsch”, Credința este moștenirea sufletească cea mai de preț pe care ne-au lăsat-o strămoșii și unicul drum spre Adevăr, Libertate și Înviere!”, a scris, revoltat, pe pagina sa de Facebook, deputatul PNL, Daniel Gheorghe.

Și societatea civilă a luat atitudine

Și societatea civilă, prin NeamUnit România, solicită înlăturarea imediată a acestei imagini scandaloase.

„Ne declarăm indignarea față de prezentarea religiei ortodoxe si a Bisericii Ortodoxe Române ca fiind un “ kitch “ atât credința cât și credincioșii fiind prezentați intr-o manieră batjocoritoare in incinta AFI Cotroceni care găzduiește o “ expoziție “ a “ kitchului”.

Solicităm conducerii AFI COTROCENI imediata înlăturare a acelor imagini si prezentări batjocoritoare, Sfânta Cruce fiind inclusiv in titlul expozitiei prezentată ca fiind un obiect kitch’os bagatelizat in prezentare chiar in titlu.

Vă asteptam la mall Cotroceni cu plangeri catre conducerea magazinului si alte actiuni până la înlăturarea totală a imaginilor si titlui care prezinta credinta ortodoxă si simbolurile credinței intr-un mod Jignitor.

Solicităm demisia celor responsabili care au permis ca această prezentare ofensatoare să aibă găzduire in interiorul Mall Cotroceni, la patinoar”, este mesajul postat de NeamUnit România.