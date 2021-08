EXCLUSIV. Primul interviu cu CEO-ul companiei care deține PRO TV. Didier Stoessel, despre schimbările pe care le va face sub conducerea lui

EVZ: În primul rând, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre cine este Didier Stoessel?

Didier Stoessel: Sunt francez. Mi-am petrecut jumătate din cariera mea în lumea finanțelor, fiind bancher în New York și Londra. Acum pot spune că sunt un antreprenpor în media, tehnologie și business-ul digital. Cam așa m-aș descrie în câteva cuvinte.

-Ați fost numit CEO CME în octombrie 2020, ne puteți spune, vă rog, care sunt concluziile dumneavoastră după această perioadă, care sunt prioritățile pentru viitor?

-Așa cum probabil știți deja, am lucrat cu grupul PPF când am achiziționat CME, în octombrie 2020. Eram familiarizat cu PPF-ul de foarte mult timp, ca atare, când mi s-a propus să mă ocup de anumite țări din CME, printre care evident și de România, am fost extrem de încântat, pentru că este un grup cu niște active fantastice, fie că vorbim despre Cehia, Slovacia și evident România. Acestea sunt cele mai mari trei piețe din grup. Ce am găsit când am preluat conducerea? Pot spune că era un grup mai degrabă „amorțit”, pentru că în momentul în care ești în procedura de vânzare, cu toate că oamenii sunt extrem de implicați, nu se pot întâmpla multe lucruri. Ești în așteptarea noului proprietar.

Primul lucru pe care l-am spus când am fost numit: trebuie să aducem o nouă energie, trebuie să aducem spiritul antreprenorial, trebuie să îndrăznim, să încercăm. Daăc nu încerci, nu ai cum să reușești. Uneori nu iese așa cum îți doreai, dar este grozav atunci când încerci și reușești. Deci acesta a fost primul lucru, acela de a avea spiritul antreprenorial și de a aduce mai multă energie în grup. Următorul lucru pe care l-am spus a fost că vom face investiții. Ați văzut grila PRO TV. Ați văzut că în fiecare zi, de la ora 6 dimineața până la 12 noaptea avem producții originale. Fie că vorbim despre știri, despre emisiunile de divertisment. Cred că este cea mai bună grilă din ultimii 7-8 ani, e o grilă care are producții noi, emisiuni noi. Acesta a fost punctul doi: investiția.

Cel de-al treilea lucru pe care l-am spus a fost: online, online, online. Este grozav ce avem de făcut, trebuie să transformăm Pro TV-ul dintr-o televiziune într-o organizație digitală, o organizație care are televiziune, dar care dispune și de alte metode pentru a-și promova conținutul.

-Există o întreagă teorie conform căreia televiziunea este pe un drum sigur spre moarte, obiceiul de consum al noilor generații schimbându-se rapid. Care este perspectiva dumneavoastră asupra acestui subiect?

-Nu cred asta, cu toate că foarte mulți oameni o spun. Există o nuanță…nu este despre televiziune, este vorba despre televiziunea liniară (n.r. televiziunea liniară este sistemul clasic de televiziune, în care programele sunt difuzate conform unui program prestabilit, telespectatorul nu poate să vadă un program înaintea orei de difuzare sau după). Când vorbești despre acest tip de televiziune, e vorba despre privit pasiv, despre faptul că nu poți alege ce-ți dorești să privești, cum să privești și mai ales când să privești. Acest tip de consum este încă extrem de ridicat în România.

Știți probabil că media de consum pe persoană este de aproximativ 5 ore și 45 de minute, în comparație cu consumatorul european care petrece în jur de 3 ore și 40 de minute în fața televizorului. În acest context știm că în România consumul de TV va scădea probabil, dar noi nu suntem doar o televiziune, suntem un producător de conținut. Tot ce puteți vedea este un conținut fantastic. În lume, televiziunea liniară este în deșcreștere, dar consumul de conținut este în creștere. Există alte metode de consum. Scopul nostru este acela de a produce conținut de calitate. Suntem pregătiți să facem investiții mari în acest sens, ca atare industria se va dezvolta în continuare.

-Audiența televiunii credeți că este la fel ca și audiența online?

-Publicul din online este diferit de cel de la televizor, cel din online este ceva mai tânăr. E important de reținut că inclusiv în branșa voastră (n.r. presa scrisă), ceea ce produceți, comparativ cu 5 ani în urmă, poate fi văzut de un număr mai mare de oameni. Online-ul deschide noi posibilități oamenilor de a vedea conținutul vostru. Asta ne propunem noi să facem. Dacă cineva nu poate urmări programele PRO TV, le poate totuși vedea pe alte canale digitale, fie că este vorba de VOD sau de alte platforme.

-Ce rol joacă digitalul în CME și în PRO TV?

-Cu 8 luni în urmă am relansat VOYO în Cehia și Slovacia. În această perioadă, am crescut de la câteva zeci de abonați la 150.000. Cu singuranță contextul pandemic a contat, dar a contat și faptul că am aduc conținut nou. Platoformele SVOD, fie că vorbim de Netflix, HBO GO, sau altele, sunt doar o modalitate de a consuma, mai puțin pasivă decât e televiziunea. Și noi am introdus în platformele noastre conținut nou, pentru a le da posibilitatea oamenilor să aleagă. Despre asta e vorba, despre posibilitatea de a alege. Noi facem același lucru în Cehia și Slovacia, și vom face și în România. Vom lansa produse noi digitale pentru ca românii să poată beneficia de acest tip de conținut.

-Având în vedere rolul și experiența dumneavoastră, cum ați defini publicul din România?

-Eu sunt francez, deci vin dintr-o țară latină ca și voi. Dacă am compara cu Cehia, este un alt tip de public…ei sunt mai orientați către Germania. Se pot observa aceste diferențe pe ecran. Noi avem foarte multe emoții, foarte mult umor, zâmbete. Încercăm să producem în fiecare zi conținut de o calitate ridicată. M-am uitat și eu la trailerului serialului VLAD. Este foarte bun. Cei care vor urmări VLAD la Pro TV, ca orice alt serial pe Netflix sau HBO GO, vor spune că serialul VLAD este la o calitate incredibilă, cinematografică.