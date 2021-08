INTERVIU. Adjunctul Poliției Rutiere rupe tăcerea. Totul despre telenovela din viața lui și scandalurile publice cu fosta soție

Comisarul șef Paul Gavriș a acordat reporterului EVZ un interviu în care vorbește deschis despre problemele cu care se confruntă, în viața privată, după ce a ales să introducă acțiune de divorț de fosta soție. EvZ a mai scris despre tensiunile dintre cei doi soți, cazul fiind prezentat chiar și la celebra emisiune ”Acces direct”, moderată de Mirela Vaida.

În ultimul scandal, ziardecluj.ro a publicat un articol în care sunt prezentate o înregistrare video din clubul cu pricina, unde Paul Gavriș dansează lângă o masă.

De ce ați anunțat că vă puneți la dispoziția șefilor Poliției Române și că renunțați la funcția de director adjunct al Direcției Rutiere din Poliția Română?

Eu vreau să stau departe de toate aceste scandaluri inventate și nu vreau să atrag imaginea Poliției Române în această telenovelă, care pare fără sfârșit. Funcția și viața mea privată sunt permanent folosite de fosta soție pentru a mă intimida și pentru a mă face să renunț ca să mai îmi văd copilul. Am făcut un raport și i-am anunțat pe șefi că renunț la funcție. Scurt. Eu sunt polițist de la începutul carierei mele și nu mă cramponez de o funcție.

Au apărut imagini cu dvs din clubul Biblos din Cluj Napoca. S-a spus despre dvs că sunteți un ”bețiv”. De când sunt imaginile domnule Gavriș?

Imaginile sunt foarte vechi, de foarte mulți ani. Dacă nu mă înșel de acum nouă sau zece ani. În timp ce eram la un eveniment privat alături de de soția mea și alți prieteni, la un club din Cluj Napoca. Acolo ne-am distrat, dar de îmbătat așa cum se vehiculează în spațiul public nu am făcut-o. Repet a fost un eveniment privat, nu eram în timpul serviciului și ce se vede pe imagini de fapt era o joacă cu fosta mea soție.

Și totuși de unde vi se trag aceste situații, neplăcute totuși?

Am un proces cu fosta mea soție, care are ca obiect divorțul și programul de vizitare a fetiței noastre. De fiecare dată când se apropie un termen de judecată în spațiul public apar tot felul de acuzații sau imagini și filmulețe cu mine, în care aș fi prezentat în fel și chip, fără să fie nimic adevărat.

Și când este viitorul termen de judecată?

Pe 21 septembrie, avem proces și se va discuta despre divorț.

”Am o relație foarte bună cu fetița mea”

În ce relație sunteți cu fetița dvs minoră?

Deși am program de vizitare încă de la începutul anului 2020, nu am reușit să o iau până acum, decât o singură dată. În ultimii doi ani, am reușit o singură dată să o iau cu mine pentru patru zile, perioada în care am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții mele. Și fiica mea la fel.

Și când reușiți să vă vedeți copilul?

Pe fetiță nu am mai văzut-o din luna iunie 2021, când am luat-o pentru patru zile. Înainte de asta am reușit să o văd doar la grădiniță, cu scandaluri și amenințări din partea fostei mele soții. Dacă fosta soție știe că vin la Cluj, în ziua respectivă nu o duce nici la grădiniță. Cazul se află în atenția instituțiilor cu atribuții pentru protecția copilului. Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj Napoca a sesizat la Protecția Copilului că fetița mea este supusă de unui emoțional și alienării parentale de către mama ei.

A fost acuzat că și-a bătut fosta soție

La un moment, acum doi ani de zile ați fost din nou acuzat că i-ați distrus mașina fostei soții. Cum s-a terminat povestea?

Lucrurile au fost deja lămurite de organele de poliție și de procuratură. S-a dovedit că ea a distrus autovehiculul însă nu a fost trimisă în judecată întrucât mașina era bun comun, fiind cumpărată în timpul căsătoriei. Țin să menționez că eu plătesc ratele la mașina asta.

Chiar, ați fost acuzat că ați bătut-o pe fosta soție și că ați amenințat-o cu moartea.

Încă un lucru neadevărat. S-a dovedit în instanță că nu am făcut nimic, din contră că eu am fost persoana care a a încercat să aplaneze conflictul. Fosta mea soție și mama acesteia au fost persoanele care au exercitat acte de violență, împotriva acestora fiind dispusă renunțarea la urmărirea penală, deoarece ele au fost la prima abatere.