Cu toate astea, șefii Poliției Române nu au reușit să stârpească flagelul de corupție generalizată care a atins Direcția Poliției Rutiere. Rețelele de șpăgi, bine înrădăcinate în această instituție au funcționat bine mersi, chiar dacă foarte mulți polițiști au fost arestați și ulterior condamnați pentru luare de mită.

Ultimul caz a fost cel de la Botoșani. Joi, 3 iunie 2021, un judecător de la Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a opt polițiști, un ofițer și șapte agenți de poliție, pentru fapte de corupție.

„Admite propunerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava privind arestarea preventivă a inculpaţilor: Iacob Florin Eduard, Fecioru Robert Neculai, Luca Dumitru Cătălin, Botezatu Gabriel, Balan Ionel, Coşman Stelian Iulian, Anton Viorel şi Rusu Constantin Ciprian”, se arată în încheierea penală prin care s-a dispus arestarea oamenilor legii.

Dosarul de corupție este unul mult mai mare și vizează 16 polițiști, opt dintre fiind arestați, iar alți opt cercetați penal în stare de control judiciar.

„În perioada iunie – noiembrie 2020, cei 16 inculpaţi, poliţişti în cadrul I.P.J. Botoşani – Serviciul Rutier, inclusiv ofiţerul de poliţie, în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul circulaţiei, ar fi primit sume de bani cuprinse între 100 lei şi 100 euro de la mai mulţi conducători auto opriţi în trafic pentru depăşirea limitei de viteză sau alte abateri de la regimul rutier”, se precizează într-un comunicat al DNA.

Dosar la IPJ Sibiu. Și-au cumpărat apartamente din șpăgile primite

La Poliția Rutieră Sibiu, din cei 15 polițiști existenți, zece au fost arestați iar alți cinci au fost plasați în stare de control judiciar, pentru luare de mită. În dosar mai sunt anchetați și alți zece polițiști de la alte structuri, în total numărul celor puși sub acuzare fiind de 25 de persoane.

Pe data de 19 mai 2021, procurorul detașat la Direcția Generală Anticorupție a pus în executare 17 mandate de percheziție la adresele polițiștilor suspecți, dar și la locul de muncă al acestora.

„În exercitarea atribuţiilor de serviciu, în mod repetat, din cursul anului 2019 până în prezent, au pretins şi au primit diverse sume de bani (cuprinse între 50-500 lei), foloase materiale sau alte servicii, cu titlu de mită, în legătură cu îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu ale acestor funcţionari publici, pentru a nu constata faptele contravenţionale comise de conducătorii auto contravenienţi şi nu le aplica sancţiuni contravenţionale sau pentru a le aplica sancţiuni mai uşoare, consemnând astfel cu ocazia întocmirii proceselor verbale date nereale”, se arată într-un comunicat al DGA.

Anchetatorii mai spun că nivelul șpăgilor primite de polițiștii de la IPJ Sibiu era atât de mare încât unii dintre aceștia și-au cumpărat mai multe locuințe în decursul a doar trei ani.

Polițiștii de la Iași au primit șpăgi în bani și pizza

În luna august 2020, 14 polițiști de la IPJ Iași, Serviciul Poliției Rutiere au fost acuzați pentru luare de mită, în produse alimentare, de la patronul unei pizzeri.

După doar zece luni de anchetă, în data de 5 mai 2021, procuroii DNA au dispus trimiterea în judecată a șapte polițiști de la Poliția Rutieră Iași, printre care și ofițerul Gheorghiță Ciobanu, șeful Poliției Rutiere municipiului Iași.

Procurorii susțin că polițiștii suspecți ”închideau ochii” la neregulile comise de șoferii pizzeriei, care livrau produsele la domiciliile clienților. La momentul descinderilor, august 2020, patru polițiști, respectiv Nicolae Robert Barabaș, Felix Nelu Crenganiș, Cristinel Lohan și Viorel Zaborilă, au fost reținuți și arestați.

„În perioada 22 iunie 2019 – 07 martie 2020, în calitate de polițist la Biroul Rutier Iași, inculpatul Barabaș Nicolae Robert, în baza unei înțelegeri tacite ce exista la nivelul Poliției Rutiere Iași și a conducerii unui restaurant, ar fi pretins și primit prin intermediari, cu acordul directorului restaurantului, produse alimentare de catering în valoare de 2.650 lei, pentru a-i proteja pe conducătorii auto ai restaurantului, în sensul de a nu constata și sancționa contravențiile comise de aceștia sau eventualele contravenții pe care aceștia le-ar săvârși sau/și pentru a aplica sancțiuni contravenționale mai blânde”, se arată în comunicatul DNA.

IPJ Brașov lovit în plin de fenomenul corupției

Pe 8 aprilie 2021, Direcția Generală Anticorupție anunța faptul că șapte polițiști de la IPJ Brașov – Serviciul Poliției Rutiere Brașov au fost acuzați pentru luare de mită și abuz în serviciu.

„Conform probatoriului administrat, aceștia au primit mită constând în sume de bani, în repetate rânduri, de la conducători auto, pentru a nu dispune măsuri de sancționare contravențională privind încălcarea legislației circulației pe drumurile publice”, anunță DGA.

Patru polițiștii acuzați de luare de mită au fost de acord să semneze acorduri de recunoaștere a vinovăției, primind o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Culmea este că trei dintre acești polițiști și-au depus dosare de pensionare, acesta fiind aprobate de Ministerul de Interne.

Ceilalți trei polițiști sunt achetați penal pentru infracțiunile enumerate mai sus.

Condamnări la Galați

În ianuarie 2020, judecătorii de la Curtea de Apel Galați au dat sentința finală în dosarul celor 22 de agenți de la Poliția Rutieră Brăila, acuzați de luare de mită. 19 dintre aceștia au primit pedepse de peste doi ani de închisoare, cu suspendare.

Este vorba despre Valentin-Eugen Bunea – 2 ani şi 9 luni de închisoare, Ionuţ Urse – 2 ani şi 8 luni, Marius Simion – 2 ani şi 6 luni, Daniel Meiroşu – 2 ani şi 8 luni, Ionuţ Grigoriu – 2 ani şi 8 luni, Daniel Hagiu – 2 ani şi 8 luni, Emanuel Ion – 2 ani şi 8 luni, Cosmin-Valentin Mei-Roşu – 2 ani şi 9 luni, Alin-Petrişor Paraleu – 2 ani, 11 luni şi 20 zile, Dragoş Pascu – 3 ani, Fănel Podaru – 3 ani, Florian Valentin Oprescu – 2 ani şi 9 luni, Marius Bunea – 2 ani şi 9 luni, Gheorghe Manea – 2 ani şi 8 luni, Dragoş Constantin Custură – 2 ani şi 8 luni, Cristian Bălan – 2 ani, Stănică Farcaş – 2 ani şi 8 luni, Adrian Ilie – 2 ani şi 8 luni, şi Ionuţ-Adrian Mocanu – 2 ani şi 8 luni.

Ca și stare de fapt s-a reținut că: ”în perioada 17 ianuarie – 21 aprilie 2015, grupul format din cei 22 de poliţişti a săvârşit un total de 127 de acte materiale de luare de mită şi patru situaţii de complicitate la săvârşirea acestei infracţiuni. Complexitatea cazului rezidă în caracterul de fenomen al comportamentului agenţilor de poliţie, aceştia obţinând sume de bani de la conducătorii auto care încălcau regulile privind circulaţia pe drumurile publice, în mod constant şi prin moduri de operare similare”, au precizat procurorii.

La Maramureș polițiștii au primit mită caltaboși și bani

Șase polițiști de la IPJ Maramureș au fost arestați la finalul lunii iulie 2020, pentru luare de mită. Ei au fost acuzați pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, favorizarea făptuitorului şi fals intelectual.

Tribunalul Maramureş a admis pe dată de 30 iulie propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş de arestare preventivă care îi vizează pe şase inculpaţi. Ei sunt agenţi de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş – Serviciul Rutier.

Cei șase agenți sunt acuzați că în perioada octombrie-decembrie 2019, în timp ce se aflau la serviciu, au acceptat bani şi alte produse de la șoferii pe care i-au oprit în trafic. Polițiștii au primit brad de Crăciun, produse alimentare, băuturi alcoolice și bani. Doar unul din agențîi de poliție a fost acuzat de favorizare a făptuitorului în timp ce doi au fost acuzați de fals intelectual.

La IPJ Cluj, zece polițiști de la Rutieră au fost condamnați

În ianuarie 2020, Tribunalul Cluj a dat o primă sentință într-un dosar de corupție care a vizat activitatea a 12 polițiști de la Serrviciul Poliției Rutiere Cluj.

Dintre aceștia, numai zece au fost găsiți vinovați: Mureşan Ioan a primit 2 ani și 4 luni de închisoare, Soran Victor – 2 ani și 4 luni, Todoruț Rareș Ciprian – 1 an și 6 luni, Mureșan Radu Mihai – 10 luni, Alb Dan Dorin – 1 an și 2 luni, Sucală Adrian Vasile – 1 an și 5 luni, Lupaș Cătălin – 1 an, Mânzat Tudor Alin – 1 an și o lună, Gălățan Eduard Robert – 9 luni și Roșca Cosmin Dacian – 8 luni. Sentințele nu sunt definitive.

În rechizitoriu se reține faptul că oamenii legii au primit șpăgi pentru a nu își îndeplini atribuțiile de serviciu.

”În sarcina inculpaţilor s-a reţinut faptul că, în mod repetat, aceştia au pretins ori acceptat diferite sume sau alte foloase pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, respectiv pentru a nu le aplica conducătorilor auto depistaţi în trafic o sancţiune contravenţională pentru încălcări ale conduitei la regimul de trafic rutier (în special depăşirea limitei de viteză instituite pe acel sector de drum). De asemenea, pe fondul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, întocmeau sau nu întocmeau, participau sau asistau la întocmirea unor procese verbale de contravenţie în care se consemnau stări de fapt nereale”, se arată în documentul oficial.

Sentința a venit după ce chiar șeful Serviciului Poliției Rutiere, comisarul Alexandru Mureșan a fost condamnat pentru că și-a falsificat mai multe adeverințe de serviciu.