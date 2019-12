După numirea sa la București, în luna iulie, ca adjunct al șefului BPR, viața sa privată a fost pusă pe tapet în presa locală din Cluj, orașul unde își desfășurse activitatea și avea familia. Soția sa îl acuza de infidelitate și dorea să divorțeze. Comisarul Paul Gavriș a devenit personaj principal într-un scandal conjugal de proporții, având în vedere faptele făcute publice, în ultimele luni, de către site-ul ziaruldecluj.ro

Este posibil ca soția lui Gavriș să se fi folosit de presă ca să-și spele rufele în familie în cazul divorțului, căci din septembrie au tot apărut articole despre cât de imoral este polițistul, ce incidente au avut loc între el, soție și socrii, unele petrecându-se în public. Comisarul Gavriș nu a răspuns niciodată acuzațiilor de violență de care este acuzat. Ultimul scandal conjugal s-a petrecut duminică seara, cu două zile înainte de termenul de la instanță, când judecătorul urmează să se pronunțe asupra programului de vizitare a fetiței pe care o au soții Gavriș. Nevasta polițistului a făcut ample declarații reporterului local, duminică seara, după scandal.

Incidentul a avut loc în Cluj, la casa în care locuiește fosta soție. Comisarul șef Paul Gravriș are cu fosta soție o fetiță. ”Soțul meu Paul Gavriș, împuternicit adjunct la Brigada Rutieră București, a venit cu mama lui în vizită la fetița noastră, Sofia. Din senin, soacra a sărit la mama mea. Paul a tot insistat să ia fetița. Și aseară Paul ne-a urmărit. A venit Poliția. Nu a vrut să iasă din casă și a strigat că să îl sechestrez. Până a venit firma de securitate a tot sărit să ne bată. Soțul meu este violent, zilnic consumă alcool, inclusiv la volan. Pe mine m-a băgat în birou și m-a prins de gât. Am strigat și au auzit vecinii. Cu siguranță voi depune plângere. Mama mea este într-o stare precară la UPU, a lovit-o cu pumnul în cap. Mirosea și a alcool”, a spus fosta soție, citată de ziarul clujean.

Polițiștii susțin că au fost sesizați prin apelul de urgență 112, cu privire la un scandal în familie. Polițiștii au insistat să ducă fetița în vârstă de doi ani la UPU Copii Cluj, după ce mama a afirmat că a fost agresată de tată. Surse din Poliția Cluj susțin că așa zisul scandal conjugal este de fapt o încercare disperată a femeii de a obține în procesul de divorț, o sentință prin care căsătoria este desfăcută din vinovăția exclusivă a polițistului.

”Mâine dimineață voi înregistra ordin de protecție împotriva lui pentru că a fost agresiv cu mine și cu fetița noastră. De asemenea vom înregistra plângere penală împotriva lui și împotriva mamei lui pentru că au lovit-o pe mama mea și pe fiica noastră”, a mai declarat soția lui Gavriș, duminică seara, pentru reporterul de la ziaruldecluj. .

”La IPJ Cluj nu a fost depusă nicio plângere și nici de la UPU Copii Cluj nu am fost sesizați cu producerea unei vătămări a copilei de doi ani”, a spus un reprezentant al IPJ Cluj.

Soția, acuzată și ea de înscenare

De altfel, în trecut între cei doi soți a mai existat un eveniment similar, unde soția a dezvăluit presei cât a putut de mult. Pe fondul unor acuzații de infidelitate, femeia a sunat la 112 și a reclamat că soțul, extrem de violent a venit și a spart geamurile unui autoturism Mercedes.

Pe fondul anchetei care a urmat, polițiștii au descoperit că femeia a fost aceea care a spart geamurile mașinii și apoi a reclamat la numărul de urgență că polițistul a făcut acest lucru. ”A fost efectuată o anchetă temeinică. Au fost luate imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, unde s-a văzut că cea care a spart geamurile este chiar soția polițistului. Confruntată cu acest lucru, femeia a refuzat să mai depună plângere, așa cum a spus inițial”, a mai spus oficialul IPJ Cluj.

Desigur, faptul că Paul Gavriș a fost cadru de conducere în poliția orașului poate conduce la a privi cu rezervă verdictul IPJ Cluj. Cert este, însă, că soția nu a reclamat incidentele mai departe, la IGP sau la vreo unitate de Parchet.

Distrugerea limuzinei cu un topor a fost primul episod făcut public din această telenovelă conjugală. În 2 septembrie, apărea în ziaruldecluj articolul ”Fostul șef de la Rutieră Cluj a sunat la 112 să se apere de socru. După ce și-a înșelat soția, s-a ales cu ”cadoul de nuntă” distrus cu toporul”. Cancan în toată regula, cu epoleți, amante, bătăi, alcool, avere. Cităm câteva pasaje din articol.

”Păsărelele Ziar de Cluj nu vor sa plece în țările calde. E prea palpitant aici în oraș. Atât de palpitant încât săptămâna trecută, în timp ce zburau prin zonă l-au văzut pe fostul șef al Serviciului Rutier Cluj, Paul Gavriș, în timp ce își punea mâinile în cap, lângă bolidul distrus. Știți că s-a căsătorit din interes cu o fată de patron. Că odată cu căsătoria a venit și căsuța la cheie, că el nu e fraier să pună el personal cărămizile la ea, plus o mașinuță și o parte din averea de la Beliș.

Eh, dar Paul Gavriș a făcut un salt anul acesta direct la București. A luat și merțanul primit cadou de nuntă și s-a apucat de combinat în stânga și-n dreapta. Așa se face că i-a sucit mințile unei colege, care la rândul ei și-a dat afară bărbatul din casă. Dragostea e greu de mascat. Așa spun zvonurile. Iar soția lui Gavriș a cam aflat de activitățile soțului și s-a răzbunat. Întors săptâmâna trecută de la București, din concediu, cu mașinuța lui dragă, a dat de nervii soției, care, fie vorba între noi, erau întinși la maxim. (…)

Noi știm că soția lui Gavriș a cerut ajutorul tatălui ca să îl pună la punct pe soțul infidel. Socrul mic, afaceristul Marius Ioan Cacoveanu, patronul service-ului ELAMARIS COMIMPEX SRL, ar fi venit cu un topor și ar fi distrus mașina, bucățică cu bucățică. Lucrurile au degenerat și nevasta lui Gavriș a sunat la 112 și așa au ajuns colegii lui Gavriș să intervină în scandalul iscat. Oficial, cică, doar Gavriș și cu soția s-au certat. Femeia apare în acte cu o declarație cum că și-a găsit mașina vandalizată, fără a depune plângere împotriva cuiva”.

Amanta adusă la Cluj, în plin divorț

Pe 6 noiembrie a apărut un nou articol despre relația amoroasă a polițistului clujean ajuns șef la București. De data aceasta se aduceau amănunte despre amanta comisarului Paul Gavriș, o colegă de la Brigada Rutieră a Capitalei. Se spune că superiorii lui Gavriș cercetează relația nepotrivită, însă este relatată și scena în care polițistul se afișează cu subalterna sa la Cluj.

”Aparent, soțioara este destul de supărată că Gavriș face paradă cu amanta pe la Cluj și îl confruntă pe acesta de câte ori are ocazia. Mai ales că Paul Gavriș se dă sărac atunci când vine vorba de reglarea conturilor financiare cu actuala nevastă. Vrăbiuțele susțin că femeia s-a plâns unei apropiate că i-a descoperit pe Paul și Dana în fața casei, iar când și-a confruntat soțul cu privire la amantă, acesta i-a spus că e ”doar o colegă” ce doarme câteva zile la el. (…) Divorțul soților Gavriș a început la scurt timp după scandalul cu mașina distrusă pe Calea Turzii. Aparent, rutieristul își amenința soția cu plângeri penale, în vreme ce aceasta a obținut prin ordonanță președințială custodia temporară a copilului lor”.

Reacția polițistului: Eu am fost bătut!

De la Poliția Capitalei am aflat că situația expusă în presă este cunoscută, că adjunctul de la Brigada Rutieră, comisarul-șef Paul Gavriș, se află în proces de divorț și că nu face obiectul nici unei cercetări interne deoarece nu există nicio plângere care să-l vizeze. Dacă există la această oră vreo sesizare împotriva lui Paul Gavriș, ea poate că a fost depusă doar la poliția din Cluj (IPJ sau municipală), iar verificările se fac acolo.

De la IPJ Cluj am aflat că Paul Gavriș s-a prezentat luni la Sediul Secției 1 Poliție unde a depus plângere sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, furt și rele tratamente aplicate minorului, raportate la violența în familie. ”S-a aplicat chestionarul de analiză privind riscul și s-a emis un ordin de protecție provizoriu, de cinci zile, împotriva soției”, susțin surse oficiale din IPJ Cluj.

Comisarul Gavriș este în concediu, dar a acordat o declarație pentru Evenimentul zilei. ”Marți avem la Judecătoria Cluj Napoca termen în procesul prin care eu am cerut program de vizitare a copilului. Ea nu mă lasă niciodată să îmi vizitez fetița, iar dacă totuși o văd, atunci face scandal. Și la acest așa-zis incident, ea a fost cea care mi-a dat o palmă, în timp ce eram cu fetița în brațe. Am fost cu mama mea și cu o altă persoană. Ne-a închis în bucătărie și am fost obligat să chem poliția”, spune Gavriș.

Ulterior evenimentului, polițistul a fost la UPU Copii Cluj pentru a se asigura că fetița lui este bine. ”Doamna doctor mi-a spus că fetița a mers acasă și că nu are nimic. Nu este prima dată când face așa ceva. La finalul lunii octombrie am mers acasă să văd fetița și, în timp ce eram aplecat să mă joc cu ea, fosta soție mi-a dat un pumn în ochi”, mai spune polițistul.

