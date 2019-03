Primarul Timișoarei a tăiat cu mâna lui cablurile de Internet. Centrul oraşului a fost afectat imediat. FOTO

Centrul Timișoarei a rămas, de luni noaptea, fără internet și semnal pe cablurile TV, după ce Primăria a tăiat cablurile aeriene. Acțiunea a început în jurul orei 20,00, fiind condusă și coordonată chiar de primarul Nicolae Robu în persoană.





Pentru a da și mai mare încărcătură emoțională evenimentului, edilul însuși, cu cască de protecție pe cap, a urcat într-o nacelă în zona Catedralei Mitropolitane și a tăiat, cu mâna lui, primele cabluri, reducând accesul timișorenilor care locuiesc în centrul urbei, la internet. Edilul a excalamat: „Victorie” și a explicat că măsura face parte dintr-o campanie, promisă de mai mulți ani de edil, aceea de a elibera Timișoara de inesteticele cabluri aeriene.

Conform reprezentanților UPC, care au ajuns în această seară la fața locului, în numai câteva minute au fost afectați aproape 1.000 de clienți, persoane juridice, numărul persoanelor fizice fiind în curs de stabilire, acesta fiind de câteva ori mai mare.

Pentru bunul mers al acțiunii, reprezentanții Primăriei Timișoara au folosit utilaje ale STPT. Au fost tăiate o mare parte din cablurile aeriene ale operatorilor de internet și cablu tv care nu au dat curs solicitărilor Primăriei de a le îngropa. Nu mai puțin de opt operatori de cablu din 12 au fost afectați, practic întreaga zonă centrală ”Cetate” fiind lăsată fără internet.

”Am anunțat destul de demult, și am reanunțat și tot reanunțat că vine momentul în care declanșăm o campanie de tăiere a cablurilor pentru a-i obligă pe proprietarii lor să le ducă în subteran. Au fost notitificați, rasnotificați și, din păcate, niciodată nu s-au dovedit constructivi. Ei au periclitat mai multe proiecte, când am fost nevoiți, tot așa, să recurgem la ghilotină să ne putem încadra în termene, pentru că ei nu au catadicsit să vină să ducă în subteran cablurile. Asta seară am, stabilit că la ora 8 vom fi aici și eu și colegii care se ocupă de problemele acestea și vom începe să tăiem cablurile. (…) Mie îmi pare foarte rău pentru cetățeni pentru că nu au nicio vină. Ei sunt abonați la diverși operatori pentru diverse servicii. De vină sunt furnizorii respectivi pentru că nu îi respectă pe abonații lor, pentru că, dacă i-ar fi respectat, nu ar fi creat această situație. (…) Încă administrația precedentă a avut o hotărâre cu deadline strict de a duce cablurile în subteran”, a declarat primarul Nicolae Robu, conform Tion.ro. (Sursa foto: Constantin Duma)

Scandal la Astra - FCSB: "Iar mi-a tras-o Denis". Moment ŞOCANT cu Alibec şi Stoian

Pagina 1 din 1