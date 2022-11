Interlopul Lucian Boncu, condamnat la închisoare pentru că a plănuit uciderea jurnalistului Dragoș Boța

Interlopul a fost găsit vinovat pentru săvârșirea infracțiunilor de „încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor” și „nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”. Jurnalistul urma să fie asasinat cu un pistol, ce a fost predat procurorilor DIICOT de către Nicolae Gavrilă, cel care s-a ocupat de racolarea celor doi bărbați care urmau să execute atacul.

Pe pistol cu care urma să fie executat atacul au fost găsite urmele mai multor persoane, inclusiv cele al interlopului Lucian Boncu. De asemenea, la dosar a fost depusă și o înregistrare în care interlopul spunea „o să-l omorâm”, cu referire la jurnalistul Dragoș Boța.

Liderul interlop Lucian Boncu a fost condamnat la închisoare

Rafa Bogdan a fost cel care a adus arma de la Caransebeș la ordinele lui Lucian Boncu. Cel dintâi a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu DIICOT și care a povestit că pistolul i-a fost dat spre păstrare de liderul interlop până când l-a sunat să aducă arma la Timișoara. A lăsat-o în restaurantul Cuina, unde interlopul s-a și întâlnit cu oamenii cheie pentru a pune la punct asasinarea jurnalistului.

Interlopul a negat toate acuzațiile aduse, menționând că nu îl cunoaște pe jurnalist, însă știe despre el că l-a hățuit continuu prin articole de presă.

„Îl știu pe domnul Boța, dar nu îl cunosc, în schimb de șase ani m-a hărțuit sistematic prin articolele de presă, articole cu caracter defăimător. Erau un fel de provocări din partea acestuia. A spus că am relații cu administrația locală, cu consilierul personal al primarului (cu Ioan Nasleu, n.a.). dar nu aveam decât o relație personală. Când eram la restaurantul Cuina m-au întrebat cei cu care eram dacă o să las lucrurile așa, având articolele din presă, și le-am spus că am făcut un demers pe cale civilă, dar am pierdut procesul și după am plătit cheltuieli.

Nu cunosc dacă Rafa Bogdan i-a dat lui Gavrilă vreo armă. Eu zic că Gavrilă nu a luat nicio armă. Vă spun și explicația logică. Arma ar fi fost adusă de Velican de la Târgu Jiu, cred, după părerea mea. Arma nu putea fi utilizată pentru că nu avea muniție”, a declarat Lucian Boncu.

Acesta a declarat că nu își explică cum anume a ajuns ADN-ul său pe armă, având în vedere că nici măcar nu a văzut-o. Mai mult, el a spus în timpul audierilor că nu-și aduce aminte despre momentele în care vorbea de asasinarea jurnalistului Dragoș Boța.

11 ani de închisoare pentru infracțiunile comise de interlop

Tribunalul Timiș a decis, astăzi, că Lucian Boncu este vinovat de săvârșirea ambelor infracțiuni și l-a condamnat la un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor” și la doi ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectare a regimului armelor și munițiilor”.

În urma contopirii acestei sentințe cu condamnările anterioare s-a decis că Lucian Boncu trebuie să stea închis 11 ani. De asemenea, i s-a interzis ca pentru trei ani după ce va ieși din închisoare să ia legătura cu jurnalistul Dragoș Boța sau se apropie de acesta la o distanță mai mică de 100 de metri, dar trebuie să plătească și suma de 6.000 de lei.

Sentința nu este definitivă putând să fie contestată la Curtea de Apel Timișoara.

„Chiar dacă nu am avut susținerea vreunei ambasade sau a vreunui ONG care pretinde că apără drepturile jurnaliștilor, cred că până la urmă voi reuși să dovedesc adevărul celor susținute în ultimii ani de mine – că, în Timișoara, crima organizată și-a făcut un cap de pod.

Voi continua investigațiile pentru că asta este datoria mea ca și jurnalist. Nu în ultimul rând, astăzi, le mulțumesc public – celor știuți și neștiuți – cărora le datorez faptul că sunt încă în viață și nu o fotografie pe o piatră funerară”, a declarat Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro.