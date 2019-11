Adrian Marius Crăciun, cunoscut drept „Stripăru”, a fost adus miercuri seara în România. El fusese condamnat, dar reușise să părăsească țara pentru a scăpa. A fost descoperit în Spania, de unde a și fost adus.

Marius Crăciun, fost luptator de kick-box, a fost judecat în 2015 alături de alti 27 de inculpati in dosarul gruparii ”Lenis”, care a terorizat Sibiul in perioada 2007 – 2010. ”Striparu” era pe atunci arestat in Germania intr-o alta cauza, motiv pentru care instanta de la Tribunalul Alba a decis disjungerea cauzei si pronuntarea sentintei separat de restul inculpatilor, scrie oradesibiu.ro. El este cel mai dur locotenent al temutului Ion Clămparu.

Craciun a fost condamnat in acest dosar la un total de 37 de ani de inchisoare pentru 15 infractiuni. Cele mai mari pedepse, de cate 7 ani inchisoare, au fost aplicate pentru aderare si constituire grup infractional organizat si lipsire de libertate in mod ilegal. De asemenea, acesta a primit cate 2 ani dupa gratii pentru 6 fapte de santaj.

