Interceptarea DIICOT a jurnalistului Dan Badea: Cum a ajuns implicat într-o anchetă controversată

Jurnalistul argeșean Dan Badea, cunoscut pentru anchetele sale legate de neregulile din instituțiile de stat, se află în centrul unei controverse, după ce a fost interceptat de DIICOT în cadrul unei investigații. Interceptările au avut loc în contextul unui dosar în care Badea a fost suspectat că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat. Deși dosarul a fost în final clasat, situația ridică multe întrebări cu privire la motivele care au dus la implicarea jurnalistului în această anchetă.

Badea, interceptat în baza unui mandat emis de Tribunalul Argeș

Potrivit informațiilor disponibile, totul a început atunci când Badea, în cadrul unei investigații jurnalistice, a intrat în contact cu o minoră aflată sub protecția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș. Minora susținea că a avut relații intime cu diverse persoane influente, inclusiv polițiști, procurori și judecători din județ. Badea a încercat să o ajute, afirmând că scopul său era de a aduce la lumină nereguli grave din sistemul de protecție socială. În schimbul ajutorului său, jurnalistul i-a cerut fetei să îi furnizeze nume de persoane influente cu care ar fi avut aceste relații.

Conform unui referat al unei comisii multidisciplinare din cadrul DGASPC Argeș, minora a declarat că Badea i-ar fi cerut să îi ofere numele a două sau trei persoane influente, în schimbul ajutorului pe care i l-a promis. Această discuție a fost ulterior prezentată echipei de consiliere din cadrul instituției, ceea ce a dus la implicarea DIICOT în cazul jurnalistului. Badea a fost interceptat în baza unui mandat emis de Tribunalul Argeș în ianuarie 2024, însă dosarul a fost clasat ulterior, fără a exista acuzații oficiale împotriva sa.

Badea spune că scopul său jurnalistic a fost greșit înțeles

Motivul pentru care Dan Badea a fost inclus în investigație este legat de suspiciunile că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, însă aceste acuzații nu au fost confirmate. În cadrul interceptărilor, discuțiile jurnalistului cu minora ar fi fost considerate suspecte, dat fiind că acesta îi cerea detalii despre personalități publice cu care fata susținea că ar fi avut relații sexuale. Jurnalistul afirmă că a fost surprins de faptul că a fost interceptat și consideră că scopul său jurnalistic a fost greșit înțeles.

"Am fost interceptat pentru că am avut o discuție telefonică cu o fată care mi-a spus că s-ar fi culcat cu procurori și politicieni din județ. Am întrebat-o dacă îmi poate da câteva nume pentru a scoate adevărul la lumină și a o ajuta să scape din acea situație. Nu este nimic ilegal în acest demers, deși poate fi considerat imoral", a declarat Badea. El a adăugat că intenționa să colaboreze cu un ONG din București care ajută victimele traficului de persoane, oferindu-le sprijin psihologic și social.

Contextul mai larg al investigației

Discuțiile dintre jurnalist și minora respectivă au avut loc în contextul unor acuzații mai ample, conform cărora fata ar fi fost implicată într-o rețea de trafic de persoane sau într-un anturaj periculos. Aceasta a dezvăluit echipei DGASPC că a început să consume droguri după o ceartă cu prietenul ei și că ar fi avut un "pește", un fost pușcăriaș, care ar fi gestionat relațiile sale cu alte persoane. Totuși, minora a refuzat să ofere mai multe detalii despre acest bărbat sau despre anturajul ei, temându-se de repercusiuni.

Declarațiile fetei, conform referatului DGASPC, includeau și mențiuni despre alte fete aflate în aceeași situație, care se drogau și se culcau cu bărbați pentru bani. Aceste dezvăluiri au adâncit suspiciunile asupra implicării unor persoane influente din județ în activități ilegale.

Jurnalistul și libertatea presei

Dan Badea și-a exprimat frustrarea față de faptul că a fost pus sub supraveghere doar pentru că a încercat să aducă la lumină abuzuri din sistemul de protecție socială, conform Ziarul Bursa.

"Este incredibil că în România nu mai poți scrie despre corupție sau abuzuri fără să riști să fii interceptat sau anchetat", a afirmat el. "Eu am încercat să ajut acea fată și să expun adevărul, dar în loc să fiu apreciat pentru munca mea, am fost tratat ca un infractor."

Deși dosarul său a fost clasat, această experiență l-a determinat să devină și mai precaut în activitatea sa jurnalistică. Cazul lui Dan Badea ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt tratate investigațiile jurnalistice sensibile în România și la presiunile cu care se confruntă presa în astfel de cazuri.