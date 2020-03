Ana Birchall a amintit de situațiile în care i-a solicitat Vioricăi Dăncilă să o susțină și să dea dovadă de compasiune în cazul ei, într-o postare pe Facebook. Ea a spus că Viorica Dăncilă a refuzat să numească secretari de stat la ministerul pe care îl conducea, astfel că a fost nevoită să se ocupe de toată activitatea instituției.

„Hopa ia uite cine vorbeste de «omenie». Păi cum e cu omenia doamna Dăncilă, când pe toată perioada în care am fost ministru al Justiției (suprapus câteva săptămâni și cu vicepremier) ați refuzat să numiți un secretar de stat la Ministerul Justiiției (unde sunt 4 pe schemă) și astfel eu nu am avut cui să deleg semnătura și zilnic citeam și semnam minim 20-25 mape pentru că totul a fost numai în semnătura mea??? Dacă a fost o metodă să mă extenuați fizic, uite că nu va ieșit, că bunul Dumnezeu mi-a ajutat și am rezistat la așa șicane”, a arătat Ana Birchall în postarea sa.

Fostul ministru a mai arătat că Viorica Dăncilă a numit un secretar de stat abia în perioada moțiunii de cenzură, când Guvernul PSD își făcea bagajele.

De asemenea, în aceeași postare, Ana Birchall a prezentat și o altă situație, când fostul premier Dăncilă a programat ședința de Guvern chiar în ziua în care copilul său absolvea liceul, astfel încât să nu poată să ia parte la eveniment.

„Sau cum e cu «omenia», cân ați refuzat, cu o răutate greu de descris în cuvinte, deși v-am rugat, omenește și în lacrimi, să nu programați ședința de guvern exact în ziua în care copilul meu a terminat liceul astfel încât să pot să îmi iau și eu o zi de concediu și să pot să merg să-mi văd copilul absolvind liceul??? ( eu neavând nici un secretar de stat nu aveam cui să deleg participarea la ședințele de guvern, sedințe de guvern care nu aveau o zi fixă de întâlnire)”, a mai arătat Ana Birchall în postarea sa.

Viorica Dăncilă a făcut apel la compasiune

Reacția Anei Birchall vine după ce, tot pe Facebook, Viorica Dăncilă a făcut apel la omenie și compansiune în cazul Sorinei Pintea, fostul ministru al Sănătății.

Sorina Pintea mi-a fost colegă în guvern și am apreciat-o ca profesionist și ca om. Și știu lovitura neașteptată pe care a primit-o anul trecut, printr-un diagnostic pe care l-a aflat în perioada în care era încă ministrul Sănătății. Boala ei e cât se poate de serioasă, iar suferința ei nu e mimată. Instanța va stabili dacă Sorina Pintea e vinovată sau nu pentru acuzațiile care i se aduc. Dar dincolo de orice posibilă vinovăție, există dreptul la demnitate și dreptul la compasiune”, a arătat Viorica Dăncilă.

