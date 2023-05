Sursa foto: Arhiva EVZ

Inteligența artificială – acest Pinocchio magnific și amenințător

Povestește Joe Kahn, directorul cotidianului New York Times: ,,De curând am vizitat redacția noastră din San Francisco și am observat că mai toți jurnaliștii folosesc produsele inteligenței artificiale (AI) în redactarea textelor.