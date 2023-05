Mark Zuckerberg a reușit să aducă META pe linia de plutire, după 21.000 de concedieri

Compania Meta (META) a desfășurat ultima rundă de concedieri săptămâna aceasta, faza finală a unei serii de reduceri de costuri inițiată în martie de CEO-ul Mark Zuckerberg. Astfel, numărul total de angajați concediați din companie din noiembrie 2022 a ajuns la 21.000.

Această rundă a lovit angajații din domenii precum inginerie, marketing și experiența utilizatorului. Reality Labs a fost afectat, dar chiar și cei care lucrau în AI și machine learning nu se simțeau neapărat în siguranță.

Pe fondul acestor concedieri, viața de zi cu zi la Meta a devenit mai tensionată și mai puțin fericită, au declarat mai mulți angajați pentru Yahoo Finance. Toți angajații cu care a vorbit Yahoo Finance s-au alăturat în ultimii trei ani. Reprezentanții Meta a refuzat să comenteze acest reportaj.

Schimbarea META a început cu venirea lui Mark ca CEO

Schimbarea a început când fosta COO Sheryl Sandberg a părăsit compania în august, a declarat un angajat disponibilizat care a vorbit sub condiția anonimatului: „Schimbarea culturii a implicat într-adevăr această trecere de la investiții pe termen lung și mediu la obiective pe termen scurt”, a spus fostul angajat.

Acest angajat a adăugat că conversațiile interne între echipe au devenit din ce în ce mai dificile pe măsură ce oamenii au devenit mai hotărâți să-și arate valoarea. „Cum creștem [utilizatorii activi zilnic]? Cum îi facem pe oameni să petreacă mai mult timp în aplicație?” erau întrebările cele mai presante în companie.

Întrucât managerii au fost, de asemenea, afectați de eforturile de restructurare ale lui Meta, angajatul a spus că ei și unii dintre colegii lor au început să numească aceste concedieri „The Flattening”, o referire la filmul din 2008 al lui M. Night Shyamalan „The Happening” , fiind clară ideea centrală: compania trebuie să devină mai eficientă cu mai puțini middle-manageri.

Cum au fost concediați 21.000 de angajați

În cele din urmă, această rundă de concedieri a marcat modul în care Meta sa schimbat, a spus angajatul. „M-am trezit dimineața, am văzut e-mailul și managerul meu m-a contactat – dar a refuzat să ia un apel Zoom cu mine, spunând că ar trebui să dau un e-mail [în schimb]”, au spus aceștia. „Nu mi-aș putea imagina niciodată că se va întâmpla asta când m-am alăturat acum un an. Acest lucru m-a făcut să mă simt mai bine că am terminat cu Meta ”.

„Obiectivul muncii noastre de eficiență este de a ne face o companie de tehnologie mai puternică, care construiește produse mai bune mai rapid și de a ne îmbunătăți performanța financiară pentru a ne oferi spațiu într-un mediu dificil pentru a ne executa viziunea ambițioasă pe termen lung”, a spus Zuckerberg analiștilor în anunțul privind veniturile companiei luna trecută.

„Când am început această activitate anul trecut, afacerea noastră nu funcționa atât de bine pe cât mi-am dorit, dar acum facem din ce în ce mai mult această muncă dintr-o poziție puternică. Chiar dacă poziția noastră financiară se îmbunătățește, continui să cred că încetinirea angajării. , aplatizarea structurii noastre de management, creșterea procentului tehnic al companiei noastre și prioritizarea mai riguroasă a proiectelor vor îmbunătăți viteza și calitatea muncii noastre.”, a conchis CEO companiei.