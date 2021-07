Povestea a fost relatată de o turistă care, după ce a văzut-o pe fată, în toiul nopții, urlând pe trotuar, dezbrăcată și plină de sânge a oprit, i-a dat primul ajutor, după care a chemat Ambulanța și poliția. Ea a povestit incidentul într-o postare pe Facebook, în grupul de Facebook Vama Veche.

„Fetelor, aveți grijă ce beți și de la cine! Astă noapte, pe când mă întorceam la cazare, o față dezbrăcată și sângerândă urla pe trotuar că din gură de șarpe și «iubi al ei» îi tot repeta că a băut de la niște jegoși.

Am chemat salvarea și a venit Poliția. Am scos o bancă din curte, am ținut-o în brațe, i-am dat cu apă pe față, i-am acoperit goliciunea cu un prosop și a plecat la Mangalia pe salvare. Cel mai probabil, îi dăduseră ceea ce se cheamă drogul violului pentru că după ce nu a mai urlat, mă mangâia pe mine pe picioare și-mi zâmbea, unduindu-și trupul.

Dacă o știe cineva, aș vrea să știu că e bine! Ălora care și-au bătut joc de ea le urez «cu executare!»“, a scris turista pe grupul de Facebook, Vama Veche.

Povestea a fost confirmată într-o bună măsură și de autoritățile din Constanța care au precizat că au răspuns unui apel la 112. La fața locului a ajuns o Ambulanţă care a acordat primele îngrijiri tinerei. Din primele informații, transmise de autorități, tânăra nu ar fi prezentat semne că ar fi fost drogată ci doar că ar fi consumat o cantitate foarte mare de alcool. Ea a fost urcată în Ambulanță și transportată la spital unde a primit ajutor de specialitate.

Ce este drogul violului

Drogul violului sau GBH este un produs care îi predispune pe consumatori la relații sexuale. Conform specialiștilor, în cazul bărbaților drogul produce o stimulare sexuală. Este mai periculos dacă este consumat de femei. Acestea simt nevoia să întrețină relații sexuale, involuntare cu mai mulți parteneri, despre care își amintesc foarte vag, atunci când își revin.

GHB are o structura foarte apropiata de GABA (acidul γ-amino butiric), un puternic inhibitor al sistemului nervos central. GHB nu are proprietati afrodisiace efective, dar provoacă o dezinhibare sexuală. În funcție de consumator și de doză, efectele GHB durează până la 3-4 ore, după care se descompune în organism până la apă și dioxid de carbon, făcând imposibilă detectarea sa.