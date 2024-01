Întâlnire în Republica Moldova, între vicepremierul Nicu Popescu și omologul său din Danemarca

Vicepremierul din Republica Moldova, Nicu Popescu, l-a primit, vineri, la sediul MAEIE, pe omologul său danez, Lars Løkke Rasmussen.

Cei doi înalți demnitari au trecut în revistă progresele în relațiile bilaterale moldo-daneze și colaborarea intensivă din ultimii ani. Diplomații s-au referit, de asemenea, la dezvoltarea relațiilor economice dintre țările noastre.

Republica Moldova întărește relațiile cu Danemarca

„Am reiterat că piața noastră este una sigură iar noi suntem foarte deschiși către toate companiile europene care doresc să investească în Republica Moldova. În ultimul an, mai multe companii daneze și-au manifestat intenția sau chiar au inițiat afaceri în țara noastră. Printre acestea se numără compania Tunetanken, specializată în producția rezervoarelor din fibră de sticlă și o altă companie numită Shape Robotics, care se concentrează pe dezvoltarea roboților pentru studii și cercetări”, a afirmat Nicu Popescu.

Vizita ministrului Rasmussen coincide cu inaugurarea Ambasadei Regatului Danemarcei în Basarabia. El a extins astfel numărul de misiuni diplomatice rezidente la Chișinău la 28. Ambasada va juca un rol important în dezvoltarea și consolidarea legăturilor politice, economice și culturale dintre țările noastre.

La final, i-am mulțumit omologului meu pentru faptul că Danemarca este alături de cetățenii Republicii Moldova și ne sprijină ferm în parcursul nostru european”, a mai precizat oficialul din Basarabia, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu Rasmussen.

A fost inaugurată ambasada nordicilor, de la Chișinău

Danemarca a inaugurat în această săptămână Ambasada de la Chișinău. „În ultimul an am reușit să fortificăm dramatic, vizibil prezența diplomatică a partenerilor noștri europeni în Republica Moldova. Și aici, în ultimul an, aici au fost deschise sau au fost făcute anunțuri de deschidere a ambasadelor, evident de Danemarca, dar și Belgia, Țările de Jos, Spania și Grecia”, a declarat vicepremierul.

Aceste noi misiuni diplomatice, a mai spus Nicu Popescu, inclusiv misiunea diplomatică a Danemarcei, deschisă astăzi, „va permite să aprofundăm ancorarea Republicii Moldova în familia de state europene, astfel încât să putem lucra cu toții pentru aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană”.