Întâlnire de gradul zero! Se caută un furnizor de expertiză pentru reziliență la nivel NATO și UE. Decizii importante în ceea ce privește România

Ovidiu Alexandru Raețchi a fost numit președinte al Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență la finalul lunii ianuarie. El îl înlocuieşte pe Adrian-Cristian Bratu care a fost eliberat, la cerere, din această funcţie. Mai exact, Ovidiu Raeţchi a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciucă.

Ovidiu Raeţchi a avut două mandate de parlamentar în camera Deputaților, între 2012 și 2020. În al doilea mandat, el a fost vicepreşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din partea PNL.

Luni, 7 martie, la sediul Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență a avut loc o întrevedere între președintele E-ARC, Ovidiu Alexandru Raetchi și ambasadoarea Finlandei, ES doamna Marjut Akola. Partea română a exprimat capacitatea Centrului de a deveni un furnizor de expertiză în domeniul rezilienței la nivelul NATO și UE, așa cum președintele Klaus Iohannis, ministrul de Externe Bogdan Aurescu și secretarul-adjunct NATO, Mircea Geoana au subliniat încă de la fondarea EARC.

Poziţia României cu privire la expertiza European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats din Helsinki

ES doamna Marjut Akola a arătat că Finlanda a oferit o mare atenție dezvoltării rezilienței naționale în domeniul amenințărilor hibride și cibernetice. România apreciază și valorizează expertiza European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats din Helsinki, cu care își propune să colaboreze. În acest scop, a fost agreată oportunitatea unei vizite de lucru în Finlanda, care să implice întâlniri cu ministere, thinktank-uri și universități implicate în dezvoltarea rezilienței.

Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență reprezintă un hub interinstituțional și un organism de cercetare în domeniul rezilienței, prin care își propune să asigure expertiză în acest domeniu strategic atât pentru consolidarea propriei securități, cât și pentru partenerii din NATO și UE. EARC este gândit ca centru care să aducă sub aceeași cupolă toate structurile care gestionează strategiile de reziliență în plan intern(din domeniul apărării, protecției civile și continuității guvernării, siguranței și transporturilor etc), dar va acționa și ca organizație cu caracter internațional în cadrul căruia lucrează experți din cadrul statelor NATO și UE. Expertiza EARC vizează și consolidarea rezilienței statelor din vecinătatea estică în fața crizelor generate de dezinformare și amenințări hibride, se arată în comunicatul de pe site-ul Euro-Atlantic Centre for Resilience.