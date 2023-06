Întâlnire ciudată între Florian Coldea şi Elisabeta Lipă. Ce au discutat, aproape o oră și jumătate, departe de ochii curioșilor

Două evenimente, care au avut loc în weekend-ul trecut la Univesitatea de Vest din Timișoara, au scos în evidență un joc de culise incredibil regizat de două personaje extrem de controversate, scriu jurnaliștii de la Puterea.

La Universitatea de Vest din Timișoara avut loc în weekendul trecut cea de a șaptea edițiea conferinței internaționale „Security Challenges in the Balkans” organizată în cadrul parteneriatului existent între Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center și sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe.

Amfitrionul celor două evenimente a fost rectorul UVT, Marilen Pirtea

Numai că ONG-ul New Strategy Center îl are ca președinte pe Ionel Niţu, care a lucrat în Serviciul Român de Informaţii şi a condus, până în decembrie 2012, Departamentul Central de Analiză.

Acesta este nimeni altul decât finul fostului adjunct al SRI, Florian Coldea, care a fost și el prezent la conferința de la Timișoara. Tot atunci în Timișoara a avut loc Crosul Național Ziua Olimpică 2023 organizat de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Amfitrionul celor două evenimente a fost rectorul UVT, Marilen Pirtea. Însă, în acel weekend a avut loc o întâlnire surprinzătoare care a dat naștere la mulțime de speculații, scriu jurnaliştii de la Puterea.

Lipă și Coldea, discuție față-n față o oră și jumătate

Mai exact, fostul ministrul al Sportului din cabinetul Cioloș, Elisabeta Lipă, nu a fost invitată la crosul de la Timișoara, dar cu toate acestea a fost prezentă în orașul de pe Bega. De ce? Pentru a se întâlni cu Florian Coldea.

Astfel, Elisabeta Lipă s-a întâlnit vinerea trecută la Timișoara cu fostul adjunct al SRI. Timp de o oră și jumătate, unde Lipă a discutat tete-a-tete cu Florian Coldea. Ce au discutat cei doi vom aflat cât de curând, dar un singur lucru a „transpirat” de la aceea întâlnire, scriu junaliştii de la Putere, Lipă l-ar fi rugat pe Coldea să o susțină la șefia nou înființatei agenții pentru sport, iar, de anul viitor, să devină președintele COSR.

Jurnaliștii de la Puterea au semnalat recent că Elisabeta Lipă vrea să ajungă șeful noii agenții pentru sport. Rămâne de văzut dacă Florian Coldea o poate ajuta pe Lipă să-și îndeplinească cele două dorințe, mai scrie puterea.ro.

Mai trebuie subliniat faptul că Conferinţa, organizată în cadrul parteneriatului existent între Universitatea de Vest din Timişoara şi New Strategy Center şi sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, a devenit un eveniment anual de referinţă ce aduce în prim plan vechile şi noile provocări de securitate din zona Balcanilor.

Partenerii organizatori şi-au asumat prin acest eveniment să contribuie la creşterea semnificativă a semnificaţiei academice la nivel regional a municipiului de pe Bega şi, în acelaşi timp, să sublinieze preocuparea României pentru o abordare consolidată în orientarea către stabilitatea regiunii balcanice.