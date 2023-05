Misterul jurnalistului de la întâlnirea din restaurantul libanez a fost dezvăluit. Iosif Buble a fost la masă cu Florian Coldea, Vasile Dîncu și Radu Popa

Jurnalistul care a fost prezent în restaurantul libanez unde s-au întâlnit mai mulți parlamentari PSD și PNL, dar și fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, ar fi Iosif Buble, deținătorul site-ului Știripesurse, conform unor surse citate de G4media.

La întâlnirea controversată au fost prezenți, sâmbătă după-amiază, în același timp, fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu (PSD) și colegul său de partid, deputatul Radu Popa, care îi este și fin de cununie. Potrivit surselor citate, Iosif Buble se afla în restaurant împreună cu soția, deputatul PSD Diana Tușa, și cu mama acesteia.

Mai multe imagini, realizate în zona restaurantului libanez, cu politicienii Radu Popa, Vasile Dîncu (PSD) și Claudiu Tîrziu (AUR), dar și cu fostul adjunct al SRI, Florian Coldea au fost date publicității de Gândul.ro. Însoțiți de soții, aceștia au luat masa la restaurantul cu pricina, fapt ce a alimenta speculațiile cu privire la o întâlnire cu caracter politic.

Cum comentează deputatul Radu Popa

Ulterior, o parte dintre cei surprinși s-au dezvinovățit, spunând că a fost vorba doar de o simplă coincidență, chiar dacă nu pare de crezut. În acest sens, deputatul PSD Radu Popa a afirmat, într-o postare pe Facebook, că el a ieșit împreună doar cu soția sa și cu nașul Vasile Dîncu, fostul ministru PSD al Apărării. La restaurant s-au întâlnit cu ceilalți și, după o vreme s-au așezat la aceeași masă.

„(…) În restaurantul la care am mers se întâmplau să mai fie, printre multi altii, la mese învecinate, alți doi parlamentari-un deputat de la PSD si unul de la PNL-un celebru jurnalist și gen. Florian Coldea cu soția, care erau deja acolo când noi am ajuns. Toti eram la mese separate dar când am intrat, prof. Dîncu a mers să salute familia Coldea și, pentru câteva minute, a rămas la masa dumnealor.

După ce s-a întors la masa noastră comentariile «de la distanță» au continuat și cum mesele restaurantului erau relativ apropiate, după un timp ne-am strâns toți la aceiași masă. Pe la masa noastră au trecut, pe rând, deputatul PNL, apoi jurnalistul, apoi deputatul PSD. La final, noi doi am plecat cu prof. Dîncu, iar fam. Coldea a rămas în restaurant, la fel cum au făcut și deputatul PSD și jurnalistul de care v-am scris mai sus. Afară, la ieșire, în fata restaurantului, ne-am intersectat cu senatorul Claudiu Târziu, pe care l-am salutat si ne-am continuat drumul”, a scris Radu Popa, pe Facebook.

Claudiu Târziu vorbește despre o întâmplare

La rândul său, Claudiu Târziu, surprins, de asemenea, în imaginile publicate de Gândul.ro, a declarat că s-a întâlnit cu cei doi politicieni PSD, Radu Popa și Vasile Dîncu, la 50-60 de metri de local. În vreme ce politicianul AUR se îndrepta spre restaurant să cumpere mâncare, cei doi plecau.

„Ei plecau de la restaurant”, a precizat Claudiu Tîrziu pentru G4media.

Ulterior, Radu Popa a declarat pentru sursa citată „și lui i se pare surprinzător” că sâmbătă, la aceeași oră, într-un „local de cartier” din București s-au întâlnit un jurnalist, politicieni din PNL și PSD, un fost șef al SRI și co-fondatorul AUR.

În schimb, Vasile Dîncu a refuzat să ofere detalii despre subiect.