SITUAȚIE DRAMATICĂ la ANTENA 1. A spus adio după DOI ANI. News alert în media

Din păcate, la Insula Iubirii, nu toate cuplurile au reușit să treacă testul fidelității, iar pentru Mari și Iulian, povestea de iubire se termină aici.





La Ceremonia Focului, cei doi au fost foarte distanți unul cu altul, iar după doi ani de relație au încheiat totul cu acuzații și replici extrem de dure. „De unde m-ai luat tu pe mine? De la pește? (…) Exact așa ai spus că m-ai luat de la un pește (…) După doi ani, asta merit eu?”, a sdeclarat Mari.

„Nu te-am luat de la un pește. Ți-am adus doar niște argumente. Ți-ai dat seama și ai ieșit singură. De ce nu recunoșți?”, a fost răspunsul lui Iulian.

Mari a recunoscut că Iulian nu îi da dea tot ce voia ea, fiindcă ea era dornică de aventură și senzații țări, iar Iulian nu era de aceeași părere.

„Nu mă așteptam așa de repede, așa de repede să se întâmple. În mare parte, mă așteptam. Și poate acasă n-am avut ocazia să observ, dar aici am aflat”, a mărturisit Iulian. „Nu regret nimic din ce am făcut. Am făcut exact ce am simțit”, a spus Mari.

Mari a sperat până în ultima clipă că între ea și ispita Cristi s-ar putea dezvoltă ceva frumos, însă răspunsul acestuia a lăsat-o mască.

„Nu a fost o minciună, o totală minciună. Nu pot spune că sunt îndrăgostit de ține. De ce? Aș putea spune multe motive, însă aleg să-ți dau câteva sfaturi. Eu cred că va trebui să lucrezi un pic mai mult la comportamentul tău, la atitudinea ta și în special la limbajul tău.

Trebuie să scapi un pic de limbajul acela vulgar, să te duci înspre limbajul acela de lady și să te maturizezi” i-a declarat ispita Cristi lui Mari.

„Știam că asta se va întâmpla. Știam că nu are sentimente față de mine. Le-am observat și tot le-am spus. Am făcut ce am simțit”, a spus și Mari.

ADEVARUL despre Maybach-ul Patriarhului! Milioane de romani, revoltati dupa ce au aflat ASTA

Pagina 1 din 1