„Insula de 1 milion” și-a desemnat câștigătorii. Ce s-a întâmplat în marea finală

Show-ul „Insula de 1 milion” a ajuns la final weekend-ul acesta. Emisiunea de la Kanal D și-a desemnat câștigătorii, care au reușit să plece acasă cu suma de 260.000 de lei.

Sâmbătă seara, pe 15 iunie, s-a încheiat competiția "Insula de 1 milion", marcând finalul acestui experiment social. Argentina, Variu, Liviu, Jaguaru, Alex și Szilard au fost cei șase finaliști care au ajuns în marea finală a concursului, selectați dintre cei 50 de participanți inițiali care au îndrăznit să se înscrie.

Fiecare dintre participanții care au părăsit competiția a trebuit să demonstreze voință, forță fizică și mentală, însă cei șase finaliști au rezistat până la capăt tuturor provocărilor, foamei, dorului de familie și prieteni.

Szilard, cel mai bogat concurent de pe insulă, având brățări în valoare de 500.000 de lei, a reușit să se califice direct în finală. Ceilalți cinci finaliști — Variu, Liviu, Argentina, Jaguaru și Alex — au avut de parcurs cel mai lung și dificil traseu de până acum pentru a ajunge în etapa finală. Fiecare dintre acești cinci concurenți a demonstrat forță, determinare și ambiție pentru a depăși toate obstacolele de pe traseu, însă Variu a fost cel care a reușit să termine primul și să se alăture lui Szilard în Marea Finală.

„Insula de 1 milion”, descris de cei de la Kanal D ca fiind „cel mai mare experiment social din istoria televiziunii”, și-a desemnat sâmbătă seară câștigătorii. Szilard și Variu sunt cei doi învingători care au acumulat cele mai multe brățări și au ajuns în etapa finală a competiției. Fiecare dintre cei doi câștigători a plecat de pe insulă cu suma de 260.000 de lei.

La începutul show-ului, "Insula de 1 milion", s-a stabilit o regulă esențială: brățările rămân pe insulă. Astfel, cei patru concurenți care au părăsit competiția — Argentina, Jaguaru, Liviu și Alex — au fost nevoiți să decidă cui vor lăsa brățările acumulate de-a lungul concursului. Pentru a menține echilibrul jocului, toți cei care nu au reușit să se califice în Marea Finală au hotărât să cedeze brățările lor lui Variu. Astfel, Variu a reușit să acumuleze o sumă totală de 500.000 de lei, la fel ca și Szilard.

Cei doi finaliști, Szilard și Variu, au luptat cu lipsurile, strategiile altor concurenți și dorul de casă, toate acestea pentru a-și îndeplini visul unei vieți mai bune atât pentru ei înșiși, cât și pentru cei dragi lor, potrivit unui comunicat emis de postul de televiziune.

„Eu am avut o perioadă destul de grea, destul de complicată în ultimii ani. Am avut și o problemă medicală destul de gravă... Show-ul acesta mi-a venit ca o mânușă. Mi-am dorit extraordinar de mult să ajung aici, m-am bucurat foarte mult să ajung aici....Eu toată viața mea am lucrat mai mult pentru alții și am ramas cumva pe dinafară. Stau singur, stau în condiții grele și încerc să pun în picioare o afacere care a pornit ca un hobby, dar prin asta văd o satisfacție foarte mare", a declarat Szilard.