Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis să respingă cererea formulată de Ionuț Cristache, care dorea ca emisiunea pe care o realizează la TVR, România9, să fie mutată la ora 21.00, de la ora 17.00. La această decizie, realizatorul TV poate să facă apel în decurs de cinci zile.

Emisiunea lui Ionuț Cristache va fi difuzată de la ora 17.00

„Respinge cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale, ca neîntemeiată. Ia act că pârâta nu solicită cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare”, conform Portalului Instanţelor de Judecată. „Deocamdată nu am stabilit care vor fi următorii paşi. Cel mai probabil voi face apel”, a precizat Ionuț Cristache pentru paginademedia.ro.

Din motive editoriale, emisiunea România9 a fost mutată de la ora 21.00 la ora 17.00, iar decizia a aparținut Comitetului Director al TVR.

„Din motive editoriale, straine de orice vointa personala, in seara aceasta nu am putut sa fiu in fata dumneavostra, sa va multumesc pentru aceasta calatorie minunata de aproape 5 ani in care am plecat impreuna! Ea nu se opreste! Continuam impreuna si de la 17.00, de luni, 21 iunie, tot la Televiziunea Publica, oricat de tare s-au straduit unii si altii sa blocheze acest lucru! Nu o sa incep sa insir cifre, audiente, recorduri.

„Nu m-am blazat, nu am capitulat”

Despre ele au vorbit , in aceste zile si saptamani, oameni de la care nu aveam nicio asteptare si au facut-o la modul profesionist si obiectiv. De la voi am o singura asteptare, sa ne fiti alaturi si de la 17.00! Atat cat va tine de noi, vom fi in direct si vom vorbi la fel de tare si la fel de raspicat in numele vostru! Pentru toti acesti ani #Romania9 va multumeste! #Tvr1

P.S va multumesc pentru miile de mesaje si telefoane. Nu m-am blazat, nu am capitulat, fiecare e liber sa-si aleaga strategia de lupta.

P.P.S si pentru ca am fost pusi in locul unei telenovele sud-coreene, ne-am facut si noi un promo in acord cu abordarea editoriala! #play #like #share #Romania9 #Romania17 #LibertateaPresei”, spunea Ionuț Cristache, într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 17 iunie.