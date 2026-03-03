International

Instalațiile petroliere și activele militare de la Novorossiisk, avariate. Exporturile de țiței ale Rusiei, în impas

Instalațiile petroliere și activele militare de la Novorossiisk, avariate. Exporturile de țiței ale Rusiei, în impas
Un atac ucrainean cu drone a vizat în noaptea de 2 martie 2026 terminalul petrolier Sheskharis din portul Novorossiisk, din Rusia, un punct strategic pentru exporturile de țiței ale Rusiei, conform informațiilor publicate de Kiyv Independent.

Potrivit unei surse din Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU, infrastructura energetică și mai multe active militare din zonă au fost afectate.

Incidentul are loc pe fondul intensificării loviturilor asupra infrastructurii ruse și într-un context geopolitic marcat de tensiuni între aliați occidentali.

Portul de la Novorossiisk, avariat

Potrivit sursei citate, șase dintre cele șapte brațe de încărcare ale terminalului au fost avariate. Terminalul Sheskharis reprezintă un punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft, unul dintre principalii operatori de transport petrolier la nivel mondial.

Conform aceleiași surse, atacul ar fi vizat și mai multe nave militare ruse, un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S2 și un radar S-300.

Primarul orașului Novorossiisk, Andrei Kravchenko, a anunțat că au fost înregistrate pagube la clădiri rezidențiale. „La momentul actual, se cunosc pagube la două clădiri de apartamente și cinci case.

Au izbucnit incendii la două adrese, care sunt stinse la ora actuală”, a declarat edilul, fără a menționa direct terminalul petrolier. Autoritățile regionale au raportat trei persoane rănite.

Publicația ucraineană a precizat că nu a putut verifica independent toate afirmațiile în momentul publicării.

Novorossiisk, vizat anterior de forțele ucrainene

Ucraina a mai vizat anterior terminalul din Novorossiisk. Potrivit declarațiilor oficialilor ucraineni, instalațiile petroliere sunt considerate „ținte militare valide”, deoarece contribuie la finanțarea efortului de război al Federației Ruse.

Evenimentul survine într-un moment în care relațiile dintre Washington și Londra sunt supuse unor dezbateri publice. Președintele american Donald Trump l-a criticat recent pe premierul britanic

Keir Starmer în legătură cu modul în care Regatul Unit gestionează cooperarea militară cu Statele Unite în Orientul Mijlociu.

Trump: Relația cu Marea Britanie „nu mai este ce era”

Trump a afirmat, într-un interviu, că relația „specială” dintre cele două state „nu mai este ce era” și a reproșat autorităților britanice că au ezitat inițial în acordarea permisiunii pentru utilizarea unor baze militare în cadrul unor operațiuni americane.

Regatul Unit menține baze militare în Cipru, cunoscute drept Sovereign Base Areas, inclusiv RAF Akrotiri, utilizată pentru operațiuni aeriene în regiune.

De-a lungul anilor, militari britanici au participat la misiuni în Orientul Mijlociu, inclusiv în Irak și Siria, în cadrul operațiunii Shader împotriva grupării Stat Islamic. De asemenea, în 2006, Marea Britanie a coordonat Operațiunea Highbrow pentru evacuarea civililor din Liban.

Autoritățile britanice au reiterat că orice implicare militară este decisă în conformitate cu cadrul legal și interesele naționale. În contextul actual, evoluțiile din Novorossiysk și reacțiile internaționale evidențiază interconectarea dintre conflictul din Ucraina și dinamica mai largă a securității regionale.

