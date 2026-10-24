Justitie

Inspector de la Mediu, arestat preventiv pentru o mită de 45.000 de lei. Decizia Tribunalului Cluj

Inspector de la Mediu, arestat preventiv pentru o mită de 45.000 de lei. Decizia Tribunalului Clujsursa: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Măsură luată de magistrații clujeni într-un caz de corupție care implică funcționari din administrația de mediu. Inculpatul Cozoș Ioan Andrei, inspector în cadrul structurilor de mediu, a fost trimis în spatele gratiilor pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost prins în timp ce lua o mită în valoare de 45.000 de lei.

Propunerea procurorilor anticorupție a fost admisă de instanță, însă decizia nu este una definitivă. Chiar în sala de judecată, reprezentanții legali ai inculpatului au atacat hotărârea, iar dosarul urmează să fie transferat pentru soluționare la Curtea de Apel Cluj-Napoca.

Inspector de la Mediu, arestat preventiv pentru o mită de 45.000 de lei. Decizia Tribunalului Cluj

Ședința de judecată s-a desfășurat în spatele ușilor închise, iar magistrații de la Tribunalul Cluj au considerat că există suficiente probe pentru ca suspectul să fie cercetat în stare de arest preventiv. Măsura a fost dispusă în cadrul dosarului cu numărul 5594/117/2026, instrumentat la nivelul Completului VII JDL.

justitie

justitie / sursa foto: arhiva EvZ

Soluția pe scurt oferită de instanță confirmă admiterea solicitării formulate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție și stabilirea perioadei de privare de libertate:

Internaționala Trădătorilor. O bătălie din Războiul Rece dusă împotriva SUA de România Populară
Internaționala Trădătorilor. O bătălie din Războiul Rece dusă împotriva SUA de România Populară
Salariul întârzie. Ce drepturi ai și cum îți recuperezi banii
Salariul întârzie. Ce drepturi ai și cum îți recuperezi banii

„În baza art. 226 raportat la art. 223 alin. (2) C.proc.pen., cu reţinerea art. 202 C.proc.pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj şi, în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului C.I.A., cercetat pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 23.10.2026 inclusiv şi până la data de 21.11.2026, inclusiv. Respinge solicitarea reprezentantului inculpatului de luare a unei măsuri preventive alternative. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.10.2026, ora 15:45. Document: Încheiere de dezînvestire 2953/2026 23.10.2026”

Contestația se va judeca la Curtea de Apel

Apărătorii inspectorului de la Mediu au încercat să obțină o măsură preventivă mai blândă, cum ar fi controlul judiciar sau arestul la domiciliu, însă judecătorul de drepturi și libertăți a respins această cerere.

Având în vedere că decizia dată de Tribunalul Cluj nu este definitivă, inculpatul a depus contestație chiar în sala de judecată, în termenul legal de 48 de ore. Cauza va fi trimisă la Curtea de Apel Cluj-Napoca, instanță care va decide dacă inspectorul va rămâne în arest preventiv sau dacă va fi cercetat sub o altă măsură preventivă.

Stiri calde

20:01 - Furie la Moscova după expulzarea unui diplomat rus din Republica Moldova. Zaharova amenință cu un răspuns dur

19:51 - Sacrificiul Asiei Centrale: Istoria secretă a mării înghițite de colhozurile de bumbac

19:42 - Măsuri la Facultatea de Drept din Iași după arestarea fiului fostului ministru Tudorel Toader. Contractul lectorului,...

19:30 - Câți pensionari primesc indemnizația socială de 1.281 de lei. Ce arată datele CNPP

19:21 - Fostul europarlamentar Slavi Binev, împușcat mortal la Sofia. Trei bărbați au fost reținuți

19:13 - Inspector de la Mediu, arestat preventiv pentru o mită de 45.000 de lei. Decizia Tribunalului Cluj

HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Proiecte speciale