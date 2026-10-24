Măsură luată de magistrații clujeni într-un caz de corupție care implică funcționari din administrația de mediu. Inculpatul Cozoș Ioan Andrei, inspector în cadrul structurilor de mediu, a fost trimis în spatele gratiilor pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost prins în timp ce lua o mită în valoare de 45.000 de lei.

Propunerea procurorilor anticorupție a fost admisă de instanță, însă decizia nu este una definitivă. Chiar în sala de judecată, reprezentanții legali ai inculpatului au atacat hotărârea, iar dosarul urmează să fie transferat pentru soluționare la Curtea de Apel Cluj-Napoca.

Ședința de judecată s-a desfășurat în spatele ușilor închise, iar magistrații de la Tribunalul Cluj au considerat că există suficiente probe pentru ca suspectul să fie cercetat în stare de arest preventiv. Măsura a fost dispusă în cadrul dosarului cu numărul 5594/117/2026, instrumentat la nivelul Completului VII JDL.

Soluția pe scurt oferită de instanță confirmă admiterea solicitării formulate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție și stabilirea perioadei de privare de libertate:

„În baza art. 226 raportat la art. 223 alin. (2) C.proc.pen., cu reţinerea art. 202 C.proc.pen., admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj şi, în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului C.I.A., cercetat pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea 78/2000, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 23.10.2026 inclusiv şi până la data de 21.11.2026, inclusiv. Respinge solicitarea reprezentantului inculpatului de luare a unei măsuri preventive alternative. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.10.2026, ora 15:45. Document: Încheiere de dezînvestire 2953/2026 23.10.2026”

Apărătorii inspectorului de la Mediu au încercat să obțină o măsură preventivă mai blândă, cum ar fi controlul judiciar sau arestul la domiciliu, însă judecătorul de drepturi și libertăți a respins această cerere.

Având în vedere că decizia dată de Tribunalul Cluj nu este definitivă, inculpatul a depus contestație chiar în sala de judecată, în termenul legal de 48 de ore. Cauza va fi trimisă la Curtea de Apel Cluj-Napoca, instanță care va decide dacă inspectorul va rămâne în arest preventiv sau dacă va fi cercetat sub o altă măsură preventivă.