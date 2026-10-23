Schimbare la conducerea Jandarmeriei Capitalei. Nicușor Dan a semnat decretul

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care generalul de brigadă cu o stea Toma Constantin Marius-Cezar, directorul general al Jandarmeriei București, va fi trecut în rezervă începând cu 25 octombrie 2026. Ofițerul preluase conducerea instituției la 1 noiembrie 2025 și fusese avansat la gradul de general la începutul acestui an. În aceeași zi, șeful statului a decis și numirea unui nou consilier onorific pentru educație și politici publice.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul privind trecerea în rezervă a generalului de brigadă cu o stea Toma Constantin Marius-Cezar, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Decizia va produce efecte începând cu 25 octombrie 2026, la mai puțin de un an după ce ofițerul a fost împuternicit să conducă Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Marius-Cezar Toma a preluat atribuțiile de director general la 1 noiembrie 2025, după ce anterior ocupase funcția de inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Ofițerul a ajuns la conducerea Jandarmeriei Capitalei într-o perioadă în care postul era vacant.

Funcția rămăsese neocupată de la sfârșitul lunii august 2025, după ce general-maiorul Cătălin Stegăroiu fusese împuternicit în poziția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

La momentul numirii lui Marius-Cezar Toma, Jandarmeria Română a anunțat că decizia fusese luată în urma unei evaluări a mai multor aspecte manageriale, pentru asigurarea continuității conducerii instituției.

„Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Colonelul Toma Marius Cezar ocupă funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”, transmitea atunci Jandarmeria Română.

Marius-Cezar Toma a primit gradul de general de brigadă cu o stea la începutul anului 2026. Avansarea a fost oficializată prin Decretul nr. 48 din 23 ianuarie 2026, semnat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial în aceeași zi.

Înainte de a ajunge la conducerea Jandarmeriei București, acesta a ocupat funcții de conducere în structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv la Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș. Ofițerul este licențiat în Științe juridice și Științe economice.

Dincolo de cariera militară, Marius-Cezar Toma desfășoară și o activitate religioasă. Acesta este preot onorific pentru comunitățile persoanelor cu deficiențe de auz din Pitești, activitate pe care o desfășoară în timpul liber, duminica și la marile sărbători religioase.

Tot vineri, președintele României a decis numirea Dianei Morar în echipa Administrației Prezidențiale. Aceasta va ocupa poziția de consilier onorific pentru politici publice și educație.

Numirea intervine după plecarea lui Sorin Costreie la Palatul Victoria, unde a preluat conducerea Ministerului Educației în Guvernul Luca Niculescu. Costreie se ocupase anterior de domeniul educației în cadrul Administrației Prezidențiale.

Diana Morar preia atribuții într-un domeniu în care, în ultima săptămână, au fost semnalate mai multe incidente violente în instituții de învățământ din țară.

Numirea sa reprezintă a doua completare a echipei de consilieri a președintelui Nicușor Dan după învestirea Guvernului Niculescu, perioadă în care trei membri ai Administrației Prezidențiale au plecat pentru a ocupa funcții în Executiv.