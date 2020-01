Alexia Eram și Mario Fresh se iubesc de mai bine de trei ani și, deși abia au trecut majoratul, lumea mondenă îi pistonează cu întrebarea: „Când faceți nunta?” De aceea, porumbeii au decis să se joace puțin cu mintea fanilor și să publice o poză care pe mulți i-a făcut să concluzioneze că puștica de 19 ani ar fi însărcinată.

“Să ținem un moment de reculegere, da? Este vorba că Alexia a postat pe Instagram o poză în care eu o țin de la spate așa, cum mâinile pe burtică. Așa e când ești gravidă, se zice: «burtică». Și când ești normal și care nu ai burtă, ai burtă! Dar când ești gravidă și ai ditai burta este burtică, știi? Acolo e un copilaș. Așa… Toată lumea a spus…”, a spus Mario Fresh, citat de cancan.ro.

“Că sunt însărcinată, dacă sunt însărcinată…”, a completat fiica prezentatoarei de la Pro TV.

“Și toată lumea a lăsat în comentarii cum că ar fi Alexia însărcinată. Dar Alexia, vreți să vă zic ceva?”, a mai zis Mario Fresh.

“Nu este însărcinată”, l-a întrerupt fiica Andreei Esca.

“Este vorba că în perioada Crăciunului mănânci foarte mult…”, a continuat tânărul artist.

“Ești nesimțit! Nici nu se vede burta”, i-a spus Alexia Eram.

“Dar, real… real, un pic ne-am îngrășat”, a recunoscut Mario.

Alexia Eram își dorește doi copii

Provocată de mama ei, Andreea Esca, să vorbescă despre momentul în care va deveni și ea mamă, Alexia Eram a dezvăluit că își dorește doi copii până la vârsta de 30 de ani. „De când mă știu, am vrut să am copii. Când eram mică, voiam șapte. Acum vreau doi, cred că sunt suficienți. Copiii își urmează părinții când vine vorba despre cum să își alcătuiască familia. Deci, da, cred că aș vrea să devin mamă cam la aceeași vârstă ca tine, poate puțin mai repede, ca să am doi copii până în 30 de ani”, a declarat Alexia Eram.

Te-ar putea interesa și: