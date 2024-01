Avocado, vitaminele și păcănelele vor intra la calculul inflației

Institutul Național de Statistică (INS) va lua în calcul noi produse pentru stabilirea inflației. Astfel, vom regăsi pe listă produse ca: broccoli, avocado, năut, vitamine, băuturi energizante, ca și jocurile de noroc, trotinetele electrice și cosmeticele folosite la prelungirea unghiilor cu gel.

INS va actualiza lista produselor pentru stabilirea inflației

În următoarele două săptămâni INS va publica datele aferente lunii ianurie referitor la obiceiurile de consum ale românilor.

„Suntem în curs de analiză, mai avem cam două săptămâni și intrăm cu noile date pe ianuarie. Foarte mari schimbări în obiceiurile de consum nu am identificat, uitându-ne la cheltuielile din ancheta bugetelor de familie”, a declarat directorul Direcției de prețuri din cadrul Statisticii.

Experții în statistică au conemnat o creștere a consumului de avocado, năut precum și a vitaminelor. De asemenea, a crescut și volumul vânzărilor de somon afumat sau de băuturi energizante.

Produsele noi incluse pe listă

„Ca produse noi intrate pe listă, aș da ca exemplu broccoli sau avocado. Avocado-ul chiar ne-a surprins, dar ne-am uitat și la importuri, am văzut creșterile din consumul din acest fruct și am luat decizia de a-l introduce. La fel și năutul. Am mai remarcat creșteri ale consumului de Omega3 sau de vitamine destinate creșterii imunității, de pildă. Vor fi și acestea incluse în calculul IPC.

De asemenea, a crescut mult consumul de mixuri de salate, consumul de somon afumat, de băuturi energizante. .. Sunt practic produse care capătă din ce în ce mai mari volume în vânzări. Un alt exemplu sunt vânzările de trotinete electrice care au devenit relevante și care vor fi incluse în calculul indicelui prețurilor de consum”, spune directorul Direcției de prețuri din INS.

Cum identifică INS comportamentul de cumpărare

Pentru stabilirea comportamentul de cumpărare al românilor, INS folosește ca eșantion venitul familiilor tinere, dar și de seniori. „Folosim un eșantion reprezentativ la nivelul societății. Societatea se modernizează, iar noi, ca Institut Național de Statistică suntem obligați să ne modernizăm și să ținem pasul cu noile tendințe”, a adăugat directorul Direcție de prețuri INS.

Datele statistice mai indică o creștere a produselor cosmetice folosite pentru prelungirea unghiilor cu gel. Creșterea raportată a fost atât de mare încât INS va include și această categorie de produse în calcularea IPC. Pentru 2024 INS a adăugat 75 de produse în coșul de consum și a scos 34. Anul trecut au fost introduse 16 noi produse alimentare, tot atâtea non-alimentare și 10 tipuri de servicii printre care și două platforme renumite de streaming.

Sunt calculate peste 150.000 de prețuri

Lună de lună angjații de la INS adună aproximativ 150.000 de prețuri din 7.000 de magazine și din piețele agroalimentare. Statisticienii le au în vedere doar pe cele mai relevante pentru consum. Includerea acestora în cadrul consumului se calculează în baza Anchetei Bugetelor de Familie.

Doar că, în timp consumatorii își pierd interesul pentru anumite produse și astfel sunt înlocuite cu altele noi, care capată relevanță în consum, potrviti Hotnews.