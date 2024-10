International Înregistrări nemaiauzite cu Jimi Hendrix, scoase la licitație. Casetele au fost găsite întâmplător







Muzica lui Jimi Hendrix reînvie! Mai multe înregistrări care nu au ajuns niciodată pe piață vor fi scoase la licitație în următoarea perioadă.

Demo-uri ale unor melodii celebre

Înregistrările vor fi scoase la vânzare luna viitoare, la 54 de ani de la moartea starului rock.

Bucățile muzicale, care nu au mai fost auzite până acum, sunt demo-uri din 1968. Este vorba despre primele versiuni ale celebrelor melodii Up From The Skies, Ain't No Telling, Little Miss Lover și Stone Free.

Înregistrările durează aproximativ 7 minute, transmite skynews.

Mai multe articole ale starului, puse la vânzare

Firma de licitații Propstore spune că vânzarea le va oferi fanilor șansa de a asculta melodiile Hendrix la care doar ei au acces.

Casetele au fost găsite întâmplător în biroul managerului lui Hendrix, Mike Jeffrey, în 1973, de către asistentul său, Patricia „Trixie” Sullivan, care a decis că a venit timpul să le vândă.

Printre alte articole puse la vânzare se numără statele de plată pentru Jimi Hendrix și membrii trupei sale, un formular scris de mână de către muzician prin care solicită certificatul de naștere și diverse chitanțe care detaliază viața lui personală.

De asemenea, vor fi licitate facturi de curățătorie și itinerariile turneelor pe care le făcea starul rock.

Expertul muzical al casei de licitații, Mark Hochman, a spus că a fost captivat „de profunzimea și semnificația materialului”.

„Este o colecție incredibilă care nu numai că reflectă viața personală a lui Jimi Hendrix, ci și te transportă înapoi la un moment esențial din istoria muzicii”, a declarat acesta.

Unul dintre cei mai mari chitariști

Hendrix este considerat drept unul dintre cei mai mari chitariști din toate timpurile. Muzica sa a îmbinat rock-ul, soul-ul, blues-ul și jazz-ul.

Hituri precum Purple Haze, Foxy Lady și All Along The Watchtower l-au făcut unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului XX.

A murit în 1970, la doar 27 de ani, după o supradoză de alcool și somnifere.

Casetele master de la alte trupe administrate de Jeffrey, inclusiv The Animals și Soft Machine, sunt de asemenea scoase la vânzare.

Licitația va avea loc la Londra, vineri, 15 noiembrie, și va fi transmisă în direct.