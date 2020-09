Fanii muzicii rock nu vor uita niciodată că la 18 septembrie 1970, Jimi Hendrix s-a alăturat „clubului 27“.

„Zeul chitarei electrice“ murea înecându-se cu propria vomă în apartamentul prietenei sale, Monika Danneman, din Notting Hill, Londra.

Sintagma „Clubul 27” a apărut în contextul morţii unor artişti legendari care, printr-o coincidenţă macabră, au murit la 27 de ani.

Printre ei se regăsesc Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain şi Amy Winehouse.

Johnny Allen Hendrix, aşa cum a fost botezat de părinţii lui, s-a născut la 27 noiembrie 1942 şi a copilărit în Seattle, Washington.

La 12 ani era sedus de chitară

Americanul a învăţat să cânte la chitară încă de la vârsta de 12 ani, iar în evoluţia lui au contat foarte mult stilurile muzicale abordate de B.B. King şi Robert Johnson.

Până în anul 1963 a cântat pentru Little Richard, The Isley Brothers, Wilson Pickett, Jackie Wilson.

Chiar şi aşa, la începuturi nu i se acorda multă atenţie, fiind al doilea chitarist sau chitarist de rezervă, potrivit thefamouspeople.com.

Talentat, talentat, dar cine i-a schimbat destinul?

Simţit că are un talent şi un potenţial uriaş de creaţie, afro-americanul începe să cânte singur din 1965, sub numele Jimmy James, trupa lui numindu-se Blue Flames.

Basistul trupei Animals, Chas Chandler, a fost impresionat când l-a ascultat faţă-n faţă şi l-a convins pe Jimi să se mute în Anglia.

Ulterior, Chandler a devenit managerul lui Hendrix şi i-a adus un basist, Noel Redding, dar şi un baterist, Mitch Mitchell, care au format Jimi Hendrix Experience.

Datorită unor piese precum „Hey Joe”, „Purple Haze”, „The Wind Cries Mary” (n.r. – au ajuns în Top 10 în 1967), trio-ul a cunoscut marele succes în SUA şi UK.

În SUA nu era privit cu încredere

„Are You Experienced?”, albumul de debut al lui Jimi alături cu Experience, a fost lansat la început doar în Anglia, conform jimihendrix.com, în 1967.

Tot în acel an, în luna iunie, el s-a întors în America pentru a participa la Monterey Pop Festival, unde a cântat după ce Peter Townsend şi-a distrus chitara pe scenă.

Cum nu putea trece peste surpriza pregătită publicului de trupa The Who, Jimi Hendrix a încheiat în acelaşi stil şi a dat foc chitarei sale.

A cântat în multe turnee prin Statele Unite, iar albumul „Are You Experienced?” a fost lansat în SUA într-o versiune diferită de versiunea lansată în Anglia, dar chiar şi aşa s-a bucurat de succes.

Mai departe, Hendrix a înregistrat doar 3 albume concepute în studio: „Are You Experienced?”, „Axis: Bold As Love”, lansat în 1968, şi dublul LP „ELectric Ladyland”, înregistrat tot în 1968.

Jimi Hendrix, geniul inovator

Ultimul dintre ele aducea ceva nou în lumea muzicii prin folosirea inedită a înregistrărilor pe post de instrument.

Desigur, la aceste performanţe artistice, chiataritul nu putea ajunge fără ajutorul inginerului de sunet Eddie Kramer, conform jimihendrix.com.

În 1969, Jimi desfiinţează The Jimi Hendrix Experience şi în luna august cântă la încheierea celebrului festival de la Woodstock.

Acolo a concertat cu Band Of Gypsies, grup special format pentru acest concert împreună cu bateristul Buddy Miles şi basistul Billy Cox.

Woodstock, moment de referinţă

Versiunea în care a cântat „The Star Spangled Banner” la reprezentaţia de la Woodstock rămâne memorabilă printre fanii genului şi în istoria muzicii.

În acel format, influentul artist a lansat un album de înregistrări live; la scurt timp s-a reunit şi The Experience, dar nu pentru mult timp.

Rămas singur, Hendrix a înregistrat noi piese, dar fără a planifica lansarea unui nou album; în 1970, Hendrix i-a adus din nou pe Mitchell şi Cox alături de el.

Scopul era acela de a începe înregistrările unui nou dublu album, pe care Jimi intenţiona să-l intituleze „First Rays Of the New Rising Sun”.

Tributul unei vieţi dezordonate

Mai multe piese fuseseră eja înregistrate pentru noul album, dar Hendrix a murit în 18 septembrie 1970, iar albumul nu a fost finalizat. Cei care l-au cunoscut spun că din cauza vieţii dezordonate pe care o avea…

Jimi Hendrix a înregistrat o cantitate uriaşă de material în timpul vieţii sale, dar din cauză că a rămas nelansat, au apărut numeroase dispute în tribunal.

Era vorba despre un star mondial şi miza financiară era fabuloasă la urma urmei. Totuşi, drepturile asupra posesiunilor lui Hendrix i-au revenit lui Al Hendrix, tatăl chitaristului, în 1995.

Împreună cu Janie, sora vitregă a lui Jimi, acesta i-a recrutat pe John McDermott şi pe Eddie Kramer pentru a prelucra cele 3 albume dar şi înregistrările nelansate.

Trecutul poate fi recuperat uneori

În aprilie 1997 au fost relansate albumele lui Jimi, cu un sunet foarte mult îmbunătăţit, aspect posibil datorită evoluţiei tehnice de la acea vreme.

„Mai târziu, au apărut în magazinele de muzică şi compilaţii, precum „First Rays Of the New Rising Sun” sau „South Saturn Delta”.

Au urmat şi alte materiale de arhivă: „Radio One”, extins mai târziu pe un dublu CD – „BBC Sessions” (1998), iar în 1999 este lansat întreg concertul lui Jimi Hendrix de la Woodstock, precum şi alte materiale live înregistrate pe vremea când Jimi concerta cu Band Of Gypsies, lansate sub numele „Live At The Fillmore East”.

Între albumele live lansate post-mortem se numără: „Hendrix in the West” (1972), „Jimi Plays Monterey” (1986), „The Last Experience Concert: Live at the Royal Albert Hall” (1990), „Stages” (1991), „Live at Woodstock” (1999), „Jimi Hendrix: Live at Berkeley” (2003).

De asemenea, au fost lansate albumele „The Cry of Love” (1971), „Rainbow Bridge” (1971), „War Heroes” (1972), „Loose Ends” (1974), „Crash Landing” (1975), „Doriella Du Fontaine (Lightnin Rod)” (1984), „Rainy Day, Dream Away” (2006).

Cel mai mare chitarist rock

Considerat unul dintre cei mai mari chitarişti rock din lume, stilul său de a cânta la chitara electrică a influenţat majoritatea chitariştilor care au urmat.

Jimi Hendrix cânta la chitară în modalităţi în care nimeni altcineva nu putea – cu chitara la spate, ba chiar şi cu chitara în flăcări.

În februarie 2016, micul apartament în care Jimi Hendrix a locuit la Londra, în perioada 1968-1969, a fost transformat în muzeu.

Tot în 2016, în luna decembrie, chitara acustică Epiphone, la care Jimi Hendrix a cântat acasă timp de 3 ani, a fost vândută pentru 209.000 de lire.

S-a întâmplat în cadrul licitaţiei „Entertainment Memorabili”, organizată la Londra de casa Bonhams.

Hendrix i-a dăruit instrumentul chitaristului Alan Parker din formaţia Blue Mink, ulterior chitara putând fi auzită în înregistrări ale unor artişti precum Dusty Springfield, Walker Brothers, Paul McCartney şi David Bowie”, arată Agerpres.