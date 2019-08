Organizatorul a ceea ce se va numi una dintre etapele din istoria muzicii şi a culturii hippie, avea puţin peste 20 de ani, Michael Lang. Într-un timp relativ scurt a reuşit să-i aducă împreună pe Richie Havens, Sweetwater, Country Joe, McDonald, John Sebastian, Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie Safka, Arlo Guthrie şi Joan Baez, protagoniştii primei zile, vineri, 15 august, apoi vineri 16 august, Quill, Keef Hartley Band, Santana, Canned Heat, Mountain, Janis Joplin & The Kozmic Blues Band, Sly & the Familly Stone, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane şi apoi dumică 16 august şi luni 18 august, The Grease Band, Joe Cocker, Country Joe and Fish, Ten Years After, The Band, Blood Sweat & Tears, Johny Winter, Crosby, Stills, Nash &Young, Paul Butterfield Blues Band, Sha-na-na şi Jimi Hendrix.

La 50 de ani de la ceea ce astăzi este amintit simplu ca „cele trei zile de pace şi de muzică”, o carte fotografică scrisă de Michael Lang conţinând numeroase mărturii ale celor prezenţi şi care au trudit în culise, îşi amintesc despre evenimentul muzical – şi nu numai – care a schimbat faţa istoriei.