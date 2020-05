Câți dintre fanii artistei știau faptul că Inna a fost la un pas să se căsătorească? Marele anunț a fost făcut în timpul unei emisiuni prezentate de Selly, pe canalul său de YouTube.

Inna a mărturisit că a spus marele „DA” cândva, în decursul unei relații de 6 ani pe care a avut-o cu un băiat. Întrebată cum s-a întâmplat de nu a mai ajuns niciodată în fața altarului, bruneta în vârstă de 33 de ani a povestit că amândoi s-au răzgândit înainte să facă marele pas, de unde putem deduce că ar putea să se fi și despărțit până acum.

„Mamă! Da, am fost. Am spus da, dar nu m-am căsătorit. Am fost cu un băiat 6 ani și apoi ne-am răzgândit amândoi”, a mărturisit Inna în videoclipul postat de Selly pe YouTube.