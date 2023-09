Pregătiri pentru summit-ul Inițiativa celor Trei Mări. Urmează trei zile de foc pentru Marcel Ciolacu

Mâine, 6. septembrie, începând cu ora 10:00 la Palatul Victoria va sosi lidera de la Chișinău, Maia Sandu, după care de la ora 14:00 Marcel Ciolacu se va întâlni cu John Kerry, emisarul special al lui Joe Biden pe chestiuni ce țin de climă.

Zi plină pentru Marcel Ciolacu

în contextul organizării la București a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări (I3M) și a Forumului de Afaceri, în perioada 6-7 septembrie 2023, Marcel Ciolacu va avea miercuri, la ora 10.00, la Palatul Victoria o întrevedere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

După care, de la ora 14.00, tot la Palatul Victoria, premierul Ciolace se va întâlni cu John Kerry, emisarul special al președintelui SUA pentru climă.

Totodată, șeful Guvernului de la București se va întâlni și cu reprezentanți de seamă ai mediului de afaceri. Unul dintre ei este Sebastien Gros, director pentru Afaceri Guvernamentale Europa al gigantului american Apple. Michael Punke, vicepreședinte pentru politici publice globale al companiei Amazon se află de asemenea pe lista de invitați a premierului Ciolacu.

Lista este completată de David N. Barnes, vicepreședinte pentru politica globală a forței de muncă al companiei IBM, John Hopkins, CEO al companiei NuScale Power, Raymonde Gagne, președinta Senatului Canadei, și Georgios Stassis, CEO al Public Power Corporation (PPC).

Despre summitul Inițiativa ceor Trei Mări

Summit-ul Inițiativa celor Trei Mări I3M precum și Forumul de Afaceri I3M se vor desfășura în perioada 6-7 septembrie. Este pentru a doua oară când România găzduiește un astfel de eveniment.

Forumul de Afaceri al Inițiativei celor 3 Mări – „Investing into a resilient tomorrow”, este organizat sub egida Guvernului României. Totodată, se află sub înaltul patronaj al Administrației Prezidențiale. Evenimentul se va desfășura pe 7 septembrie la Palatul Parlamentului și pune laolaltă reprezentanți ai mediului de afaceri, factori politici decizionali, experți și reprezentanți ai societății civile.

Premierul României va deschide Forumul de Afaceri la care va participa Klaus Iohannis, Andrzej Duda, președintele Polonie, prim-ministrul croat Andrek Plenkovic și președintele Letoniei, Edgars Rinkevic. Invitatul special al evenimentului este John Kerry emisar special al președintelui SUA pentru climă, potrivit stiripesurse.ro.

Obiectivele summit-ului Inițiativa celor Trei Mări

Tematica evenimentului cuprinde patru paneluri cu teme prioritare atât pentru Europa cât și continentul american.Prezentările vor aborda teme din domeniul energiei, transporturilor, digitalizare și investiții.

Obiectivul Forumului de afaceri I3M constă în canalizarea investițiilor în rețeaua de infrastructură pe axa Nord-Sud. Precum și reconfigurarea relațiilor de vecinătate din regiune. Europa Centrală și de Est trebuie să facă față presiunilor și perturbărilor multiple generate de războiul din Ucraina.

Țara noastră, ca membru UE și NATO are sarcina de a-și prioritiza strategiile în sectorul energetic. Guvernul caută soluții pentru dezvoltarea surselor alternative de energie. Inițiativa celor Trei Mări (Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică), este o platformă politică, informală și flexibilă. Stalele participante sunt : Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.