Ingrid Mocanu: „Cuuuum? Proasta sărbătorește pierderea alegerilor prin numirea lui Oprea vicepreședinte PSD, direct din ”sufragerie”? Păi de ce nu ne-ai zis, făi, tăntică, așa? Noi credeam doar că nu știi aria cercului, nu că ești o ticăloasă de primă clasă”, a scris pe contul personal de socializare.

Nu-ți este rușine, măi gospodină fără glorie?

„Adică ne furi voturile și după aia ne dai M____ ? Nu-ți este rușine, măi gospodină fără glorie? Dragi cetățeni, dacă aproape 70% din cetățeni ne spun că suntem proști, haideți să le dăm crezare și să ne tratăm! Poporul are întotdeauna dreptate… chiar și spălătoresele…. doar noi am fost idioți… bine că nu am fost suficient de mulți”, a mai scris Ingrid Mocanu.

De astăzi sunt haştag, ies în piaţă cu Chirilă

„Da, îmi place mult Iohannis președinte…. el nu s-a coborât până la nivelul ăla… De azi sunt haștag 🙂 Și ies în piață cu Chirilă 🙂 PS – rectific postarea anterioară, nu Ciolacu e bun de președinte PSD, ci Oprea însuși … așa chiar își împlinește visul klaus: scapă de ”ciuma roșie”, care nu mai depășește pragul electoral. Bă, ejnebun? #dăncilălapușcărie!”, a concluzionat aceasta în postarea sa extrem de dură la adresa deciziilor luate de Dăncilă după umilinţa suferită în turul doi la prezidenţiale.

