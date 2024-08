Economie Beneficiile folosirii produselor cosmetice pe bază de plante







Pentru a face lucrurile bine, trebuie să te folosești mereu de dragoste. Iar acest lucru se aplică în orice domeniu. Industria cosmetică ne oferă o varietate de produse, dar de cele mai multe ori, ingredientele folosite nu sunt atât de benefice pentru corpul nostru. Astfel, Mihaela Stamate, prin brandul „Grădina cu Dragoste” oferă românilor alternative naturale la cosmeticele industriale. Antreprenoarea ne-a învățat care sunt adevăratele beneficii ale produselor realizate cu ingrediente din natură.

De-a lungul deceniilor, oamenii au folosit plantele medicinale pentru a se vindeca de diferite boli. Aceste remedii magice, cum le-ar spune unii, sunt încă folosite de oameni din întreaga lume. Și dacă sunt atât de bune, de ce să le lăsăm deoparte? De ce nu am putea să ne bucurăm de plante și uleiuri naturale și în cosmetice?

Codița șoricelului, chimenul sau gălbenelele sunt folosite pentru a reduce problemele digestive, inflamațiile, afecțiunile hepatice ori cele ale pielii. De asemenea, incluse în cremele cosmetice, ingredientele naturale pot ajuta și la hidratarea profundă a pielii și tenului. Grădina cu Dragoste oferă produse care sunt realizate din materii prime de calitate și naturale. Totul este fără conservanți ori chimicale, iar produsele sunt realizate din ingrediente pe care le poți consuma. De aici pleacă și sloganul „pune pe pielea ta doar ce poți mânca”.

Menire și pasiune

Pentru unele persoane, procesul de a-ți descoperi drumul în viață este unul ușor. Este vorba de acei oameni binecuvântați care știu încă din copilărie care este menirea lor pe acest pământ. Așa a fost și pentru Mihaela Stamate, fondatoarea brandului „Grădina cu Dragoste”. Aceasta are mai multe domenii de interes pentru care a urmat studii, în scopul de a-și cultiva pasiunea. Antreprenoarea este inginer bioagronom, fitoterapeut și terapeut holistic. De asemenea, Mihaela a finalizat studii în cadrul Academiei de Metafizică și Științe Spirituale, unde a aprofundat universul plantelor și din perspective energetice.

De ce am zis că este una dintre persoanele binecuvântate care și-a descoperit rapid pasiunea? Pentru că întotdeauna a fost preocupată de plantele medicinale și puterea lor. La doar 14 ani, Mihaela și-a făcut singură uleiuri, decocturi și macerate din plante medicinale pentru a-și vindeca anumite probleme ale pielii.

Afacere cu plante medicinale

Ani de zile, aceasta a făcut produse naturale pentru ea și familia sau prietenii ei. Sunt câțiva oameni care au susținut-o pe tot parcursul drumului ei, de la copiii săi, prieteni și până la oameni pe care nu-i întâlnise fizic niciodată însă îi apreciază munca și implicarea sa. Iar această dorință de a-și deschide o firmă a pornit din nevoia de a satisface cererile oamenilor care erau uimiți de calitatea produselor cu adevărat natural, fără conservanți și fără rabat la calitate.

„ Grădina cu Dragoste a apărut în momentul în care am locuit în munți cu copiii, retrasă de zgomotul și mirajul orașului. Nu a venit ca o idee de business. Pur și simplu a venit de la sine. Firma a fost înființată în 2016. Era necesar să înființez o firmă ca să pot să acopăr cererile oamenilor. Dar Grădina cu Dragoste există cu mult înainte de a se înființa ea ca firmă. De mică am fost inspirată și am simțit că este o menire a mea de a lucra cu cu plantele medicinale. Eu am făcut întotdeauna pentru mine și familia mea produse bune și am lucrat cu natura. Produsele acestea sunt deosebite si au rezultate, deoarece în spatele lor există o susținere energetica mult mai mare decât ne putem noi imagina” a explicat Mihaela Stamate, fondatoarea afacerii.

Produse și materii prime

Dacă te-ai săturat de clasicele produse din comerț, Grădina cu Dragoste oferă clienților creme hidratante, deodorante, săpun, șampoane solide și chiar produse de make-up naturale. Momentan, aceste produse pot fi regăsite doar online de cei care vor să le achiziționeze. „Ne diferențiem de produsele existente pe piață pentru că oferim cosmetice energetice, sunt 100% naturale și ingredientele cosmeticelor mele se și pot mânca. Aici este o întreagă viață dedicată și multă știință. Este un proiect de suflet, care chiar oferă oamenilor alternative naturale la cosmeticele industriale clasice. Contează și energia omului din spatele produsului creat care, cred eu că face cel mai mult diferența” a explicat Mihaela.

Investiția de la începutul business-ului s-a ridicat la 55.000 de euro. Antreprenoarea spune că întreaga producție se desfășoară la nivelul unui laborator propriu. Din punct de vedere al materiilor prime, Mihaela folosește diferite plante medicinale, uleiuri presate la rece, uleiurile esențiale pure ( certificate de grad terapeutic), hidrolatele florale, ingrediente active precum vitaminele vegetale, diferite tipuri de argile, minunățiile stupului, extracte concentrate din pulberi de flori și rădăcini.

„Ingrediente principale ar fi în primul rând extractele din plantele medicinale ce stau la macerat, chiar unele dintre ele și 18 luni. Exista o sinergie între om, plante și mai apoi în derivatele vii ale acestor daruri ale naturii. Produsele finite fiind naturale, vii și neprocesate sunt biocompatibile și recunoscute imediat de corpul nostru. De aceea, consider și susțin ca vindecarea să vină din tot interiorul ființei și exteriorul va răspunde pe măsură. Unele dintre ele sunt vegane, rawvegane. Nu conțin conservanți ori alți stabilizatori chimici, de aceea condițiile de păstrare sunt diferite. Le poți spune cosmetice comestibile. De aceea și sloganul este <pune pe pielea ta doar ceea ce poți mânca>”, a spus experta.

Proces de producție

În procesul de producție, totul este făcut manual. Plantele medicinale folosite în produsele Grădina cu Dragoste fac parte din cultura proprie și de la producători apropiați Mihaelei, având o bună colaborare cu aceștia. Este important să știi când și cum să culegi plantele, în funcție de regulile științifice.

„Se culege floarea, se culege rădăcina sau se culege tulpina. Când se face concret acțiunea? Când se extrage maceratul? Toate au o știință în spate și nu se fac doar așa, oricum, hai să facem. Nu fac absolut nimic pe bandă rulantă. Totul este făcut manual. Totul este cu multă știință, studiu și daruri primite de la bunul Dumnezeu, pe care le pun în practică cu toată ființa mea. Acesta este marele secret, pot să spun așa, din spatele acestor produse, ele fiind fără conservanți absolut deloc”, a explicat Mihaela.

La nivel de costuri de producție, acestea sunt destul de mari. Atunci când lucrezi cu plante și lucruri naturale, ești la mila naturii.

„Costurile sunt mari pentru că între 12 și 17 luni plantele stau la macerat. Este un timp în care nu există profit. Sunt ani și ani. De exemplu, dacă într-un an pământul dă o abundență de sânziene sau de sunătoare sau de coada calului sau din diferite plante care sunt din flora spontană, într-un alt an poate să nu fie această abundență. Iar tu, ca producător, folosești concret ceea ce dă Mama Natură. Astfel, este necesar să te readaptezi, să te reinventezi ori de câte ori ți se cere, mai ales că totul este într-o continuă transformare. Plantele sunt vii și crești permanent ceva viu” a spus antreprenoarea.

Consultanță personalizată

Un aspect extrem de important care diferențiază Grădina cu Dragoste de alte afaceri este oferirea de consultanță. Mihaela oferă consultanță personalizată fiecărui client în parte și le oferă produsele de care tenul sau pielea lor au nevoie.

„Ofer această consultanță chiar personalizată și în funcție de nevoile fiecărui client în parte, fiecărei persoane, pentru că nevoile sunt diferite, mai ales dacă sunt anumite probleme ale tenului sau ale pielii, chiar și afecțiuni. Sunt mai multe aspecte și factori ale unei afecțiuni și de obicei merg la cauză, merg la rădăcină, ca să pot să văd ce a generat, care sunt emoțiile, ce anume afectează în loc să o stagneze, depinde de la caz la caz. Rezultatele sunt fabuloase și le trăiesc cu recunoștință” a explicat Mihaela.

Tendințe la nivelul pieței cosmetice

La nivelul pieței cosmeticelor, actualele tendințe pun accentul pe produsele de hidratare. „Cred că tendința cea mai mare este către produsele de hidratare. Eu tot timpul am spus că este nevoie de o hidratare și internă, dar și la nivel celular. Dacă nu știm să creăm o barieră de protecție, putem să punem de 30 de ori o cremă hidratantă pe zi și să nu ne simțim suficient de hidratată pielea. Marea majoritate a cosmeticelor de pe piață au anumite ingrediente care, doar pe moment, poate doar câteva minute, dau o senzație de hidratare.

Ulterior, pielea rămâne neprotejată, împovărată cu diferite substanțe cu care corpul începe să lupte pentru a le elimina ori le depozitează pe pereții vaselor de sânge ( din această cauză apar multe dereglări hormonale, dermatite, afecțiuni degenerative și diverse inflamații care mai de care, etc). Organismul este <atacat> la propriu. Până și cea naturală barieră este eliminată de cele mai multe femei, fiind nemulțumite de excesul de sebum ( cu toate că acesta este un dar pentru ten). Ce urmează? Deshidratarea, descusmarea, iritațiile, roșeața, îmbătrânirea propriu zisă. Este un cerc vicios” a spus antreprenoarea.

Provocări și dificultăți

În lumea de business, antreprenoarea s-a lovit de multe provocări și dificultăți, de la taxe mari și lipsa de sprijin. „M-am confruntat cu multe taxe, cu multă hârțogăraie, cu un TVA care, din punctul meu de vedere, este mult prea mare și cu o nesusținere concretă a micilor producători. În special dacă lucrăm cu pământul, cu roadele acestuia și susținem creșterea economică a țării noastre. Chiar dacă suntem mici producători, noi contribuim destul de consistent. Ne lovim de această industrializare în care noi, deși suntem producători și contribuim la PIB-ul României, neavând finanțele necesare, de cele mai multe ori nu putem rezista pe piață. De multe ori, nu calitatea primează ci cantitatea, pentru că nu există o educație în acest sens” a spus Mihaela Stamate, fondatoarea afacerii Grădina cu Dragoste.

Natura ne oferă toate lucrurile de care avem nevoie. Trebuie să învățăm să fim mai atenți la ceea ce consumăm și punem pe pielea noastră. „Am căutat ca produsele să aibă ambalaje de sticlă, de ceramică, cu cât mai puțin plastic cu putință. Am dorit că un singur produs să deservească pe mai multe arii de îngrijire și alinare” a povestit antreprenoarea.

Produsele naturale pot fi cheia și rezolvarea pentru multe probleme, iar afaceri precum Grădina cu Dragoste oferă românilor oportunitatea de a se bucura de minunățiile pe care natura ni le oferă. „Așa cum a spus mare înțelept Paracelsus <Hrana să vă fie medicament >” a concluzionat Mihaela Stamate