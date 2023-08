Iarba sfântă, planta pomenită în Biblie, se cultivă în țara noastră. Ajută la sănătate

În apropiere de Cetatea din Târgu Mureș se află o grădină cu plante medicinale și aromatice, inclusiv cu iarba sfântă, planta despre care se vorbește în Biblie. Această plantă este foarte rară în România. Rozalia Jani este inginerul horticol aflat la pensie care are grijă ca plantelor din această grădină să nu le lipsească nimic.

„Avem Echinacee, avem ceea ce este cunoscut, Lămâiță, într-un colț avem Mentă, Lavandă”, a declarat Rozalia Jani.

Echinaceea, Lămâița, Menta și Lavanda sunt doar câteva dintre plantele cultivate și îngrijite de Rozalia Jani în incinta Cetății din Târgu Mures. Inginerul horticol a încercat să îi învețe pe toți cei care vin să viziteze locul despre plantele rare și beneficiile lor asupra organismului.

Iarba sfântă din Biblie, cultivată în Mureș

Rozalia Jani a explicat că iarba sfântă este o plantă de culoare albastră, care apare chiar și în Biblie. Această plantă era folosită pe post de dezinfectant în Evul Mediu când existau o mulțime de boli infecțioase, precum ciuma.

„Isopul este o plantă rară, mai puțin cunoscută, are o culoare deosebită a florilor, culoare albastră. Este o plantă care figurează în descrierile Bibliei. Era folosită ca dezinfectant. De exemplu, în Evul Mediu când erau diferite boli, ca ciuma, și se curățau, se dezinfectau cei care se ocupau de înmormântarea cadavrelor”, a mai explicat Rozalia Jani.

Ce plante se află în Grădina Cetății din Târgu Mureș

Inginerul horticol a mai adăugat că fiecare plantă din cetate are o utilitate. O altă plantă care se găsește aici este Santolina, cunoscută și sub denumirea lemnul Maicii Domnului. În plus, grădina este deschisă pe tot parcursul anului pentru vizitatori.