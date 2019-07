„Prima dată mi s-a părut foarte greu, nu știam să respir corect. Dar cu toate acestea nu am vrut să renunț, ci am continuat. Astfel am ajuns să îi învăț eu pe alții, obținând diploma de instructor de Kangoo Jumps”, povestește acestea pentru EVZ. Prin practicarea acestui sport se solicită musculatura întregului corp, dar mai ales fesierii, coapsele şi abdomenul. Antrenamentele făcute cu regularitate ajută la eliminarea ţesutului adipos, dezvoltarea forţei musculare, mobilitate, coordonare şi rezistenţă.

Cum funcționează

Cheia acestui sport sunt ghetele speciale cu arcuri. „Prima dată acestea sunt tari, de aceea câteva minute trebuie făcută o încălzire pe loc. După aceea trebuie menținută o poziție dreaptă pe toată talpa – nu pe față sau pe spate, iar picioarele trebuie să fie paralele. După încălzire încep exercițiile antrenante.

Persoanele care încearcă pentru prima dată nu trebuie să se sperie dacă observă mușchii fesieri și abdomenul că sunt încordați. Este normal de la mișcarea pe care o fac”, explică Mimi Ilicea, adăugând că „după o zi petrecută pe șantier, chiar dacă programul meu începe odată cu răsăritul soarelui, când îmi pun ghetele în picioare uit de tot și mă relaxez în totalitate”.

De ce să apelezi la Kangoo Jumps

Intructorul-inginer, a mărturisit că acest tip de aerobic poate fi practicat de oricine, indiferent de vârstă. „Cei care au probleme cu articulațiile, cu spatele sau care au nevoie de diferite recuperări – dar nu spondiloza cervicală, pot practica acest tip de sport. Arcurile ghetelor au rolul de a proteja șocurile, păstrând astfel siguranța articulațiile gleznei, a genunchiului și a șoldului. Și nu neapărat practici Kangoo Jumps pentru diferite probleme, o poți face pur și simplu pentru că se consumă mai multe calorii, în comparație cu oricare alt tip de aerobic”, spune instructorul.

Trebuie doar să ne găsim motivația

Despre cum se împacă profesia de inginer cu cea de instructor, Mimi Ilicea a declarat pentru EVZ că „în ciuda faptului că îmi este greu să îmi găsesc timp pentru Kangoo Jumps, nu pot renunța. Este foarte important să facem un sport pentru o viața sănătoasă, cu atât mai mult cu cât avem parte de stresul cotidian. Nu știu dacă eu am ales acest sport sau el m-a ales pe mine, dar știu că face parte din viața mea. Sunt momente în care oboseala își spune cuvântul, dar nu am simțit niciodată că nu pot face față. Trebuie doar să ne găsim motivația. Iar în afara vieții sănătoase, pe mine mă motivează să văd oamenii fericiți, să văd cum stilul de viață li s-a îmbunătățit”. Dacă ar fi să aleagă între profesia de inginer și pasiunea ei pentru sport, „cu siguranță aș alege sportul, iar pe viitor, cine știe, poate o altă specializare”, conchide instructorul.

Te-ar putea interesa și: