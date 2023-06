Inginerii și experții în construcții dezvăluie posibilii vinovați pentru explozia de la barajul Nova Kakhovka

Există dovezi care sugerează că distrugerea masivului baraj de la Nova Kakhovka, situat într-o zonă din Ucraina aflată sub controlul Rusiei, a fost rezultatul unei explozii provocate de forțele rusești.

Dovezile ar indica faptul că pe data de 6 iunie a fost detonată o încărcătură explozivă într-un tunel situat în baza de beton a barajului de la Nova Kakhovka, construit în perioada sovietică. Această explozie a condus la distrugerea structurii barajului.

Cum a fost distrus barajul Nova Kakhovka

Acesta ar fi fost distrus în urma unei explozii provocate de Rusia în partea pe care o controlează.

Baza de beton a hidrocentralei, care se afla sub nivelul apei și avea o înălțime de 20 de metri și o lățime de până la 40 de metri, susținea o mare parte din greutatea barajului. Nouă zile după prăbușirea barajului, utilizatorul cunoscut sub numele de „War Whistleblower” a postat un videoclip care prezintă consecințele dezastrului. În zona în care barajul a fost distrus, baza de beton nu era vizibilă, în timp ce părțile superioare ale barajului care au rămas intacte nu prezentau deteriorări.

În interiorul bazei de beton se afla un tunel tehnic, accesibil din sala motoarelor și aflat sub controlul rusesc. Există planuri care indică prezența acestui tunel, iar jurnaliștii de la The New York Times au analizat aceste documente, potrivit știripesurse.ro.

Rusia, suspectul principal în distrugerea barajului

Potrivit experților care sprijină procurorii ucraineni în ancheta lor, se ajunge la o concluzie cu un grad de certitudine de peste 80% că prăbușirea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei a fost rezultatul plasării de explozibili de către forțele ruse. Acești experți fac parte din firma internațională de avocatură specializată în drepturile omului, Global Rights Compliance, care susține eforturile de tragere la răspundere a celor responsabili pentru atrocitățile comise în Ucraina.

Însoțiți de procurorul general al Ucrainei și o echipă din cadrul Curții Penale Internaționale, acești experți au efectuat o vizită în regiunea Herson în perioada 10-11 iunie.

„Dovezile și analiza informațiilor disponibile – care includ senzori seismici și discuții cu experți de top în demolări – indică faptul că există o mare probabilitate ca distrugerile să fi fost provocate de explozibili plasați în prealabil și poziționați în puncte vitale din structura barajului”, se arată într-un rezumat al constatărilor preliminare ale echipei firmei de avocatură, potrivit Reuters.