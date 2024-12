Monden Actorul John Reardon, după ce s-a luptat cu o boală grea: Bunătatea este gratuită și schimbă vieți. Sărbători fericite!







John Reardon, un actor de la Hallmark Channel și starul dramei canadiene polițiste „Hudson & Rex”, a mărturisit că a fost diagnosticat cu cancer la amigdale.

John Reardon, mesaj impresioanant în urma bolii

John Reardon a împărtășit două fotografii într-o postare pe social media, inclusiv una în care actorul este văzut într-un spital cu ochii închiși.

„Noaptea trecută a fost prima mea noapte în oraș după recuperarea mea de la cancerul de amigdale. A fost un drum lung între aceste două fotografii și diferența este din dragostea și sprijinul pe care l-am primit de la oamenii din viața mea”, a postat el pe Instagram, împărtășind recunoștința sa pentru toți cei care au fost alături de el. „Partenerul meu uimitor @officialmeghanory pentru că și-a asumat întreaga noastră lume pentru a mă ajuta să mă fac bine. Copiii mei curajoși care m-au inspirat”.

El a continuat: „Tatăl meu, care mă scotea la plimbare în fiecare zi, chiar și atunci când îmi era greu să mă ridic din pat - și sunt sigur că îi era greu să-și vadă fiul suferind. Mama mea @ocean__cottage, care mi-a făcut supe, ceai de ghimbir și miere și sucuri verzi, astfel încât să pot obține calorii în corpul meu. Sora și fratele meu @dr_laura_reardon @marcreardon81 care m-au ajutat cu copiii și cu provocările vieții atunci când eu nu am putut”.

Reardon le mulțumește, de asemenea, socrilor săi „care au adus mâncare și prăjituri și au vorbit despre provocări cu noi”, precum și bonei lor, vecinilor și „tuturor celor care au trimis mâncare sau dragoste și sprijin sau mesaje și cuvinte frumoase”.

Actorul și-a exprimat recunoștința față de „toți medicii, asistentele, tehnicienii, angajații din spitale, psihologii minunați, cu toții sunteți eroii mei și vă mulțumesc din adâncul inimii”, adăugând: „Bunătatea este o calitate subapreciată la oameni. Nu ar trebui niciodată să o subapreciem. Sărbătoriți-o și distribuiți-o cât mai mult posibil. Este gratuită și schimbă vieți. Sărbători fericite”.

Alte producții în care a jucat actorul

Cel mai recent film Hallmark Channel al lui John Reardon a fost „Believe in Christmas”, care a avut premiera la începutul acestui an și în care a jucat alături de soția sa, Meghan Ory. Printre celelalte filme TV Hallmark ale sale se numără „The Christmas Secret” și „I'll Be Home for Christmas”.

Actorul canadian este starul serialului Citytv „Hudson & Rex” din 2019. În drama procedurală, Reardon joacă rolul detectivului Charlie Hudson, care este partener cu Rex, un câine ciobănesc german. Cel de-al șaptelea sezon al serialului a fost confirmat în iunie și este așteptat să aibă premiera în 2025, conform Deadline.com