După câteva ore, Firea a anunțat că cei mai mulți bucureșteni nu sunt de acord cu această taxă, însă abia luni va da un răspuns exact.

”Peste 15.000 de mesaje am primit, din care aproximativ 90% sunt mesaje care îmi solicită să renunţăm la vinieta Oxigen, de asemenea, pe mailul [email protected] am primit până în acest moment 944 de emailuri, dintre care 700 sunt împotrivă şi 300 pentru. Continuăm să primim atât pe pagina de socializare, de asemenea pe adresa de email, le centralizăm şi, aşa cum am promis, luni voi organiza o conferinţă de presă şi voi anunţa concret cum anume se va aplica decizia pe care o vom lua: dacă se renunţă la taxă, cum se va implementa, dacă nu, ceea ce sincer vă spun, fără să anticipez, dar având în vedere mesajele, nu se renunţă, ce se va întâmpla”, a spus Firea.

„Vă întreb direct, dragi bucureşteni. Sunteţi de acord cu acest proiect? Oxigen pentru Bucureşti? Sunteţi de acord să fie interzise în centru maşinile care poluează non-euro, euro 1 şi euro 2, iar euro 3 să plătească vinieta, iar în restul oraşului să plătească vinieta şi cele care poluează foarte intens? Sau nu sunteţi de acord. Ar fi păcat să pierdem acest moment şi să nu aflu direct opinia dumneavoastră”, este întrebarea pusă de Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.

De la 1 martie, maşinile sub Euro 4 vor plăti vinieta Oxigen, iar maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul oraşului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021.

Mai mult, potrivit unui amendament al acestui proiect, maşinile non-euro, Euro 1 şi Euro 2, nu vor mai avea voie deloc în Bucureşti de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restricţia este valabilă din anul 2024. Potrivit aceluiasi amendament, sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care funcţionează cu GNL, GNC şi GPL. Tarifele variază în funcţie de gradul de poluare al maşinii, de la 500 de lei la 1.900 de lei pe an.

