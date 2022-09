Dezvăluiri despre temerile lui Donald Trump că ar putea fi asasinat. Cine îl dorea mort din răzbunare

Cartea „The Divider: Trump in the White House 2017-2021” va fi publicat în SUA săptămâna viitoare, iar The Guardian a obținut o copie. Baker și Glasser descriu politica lui Donald Trump în Iran, de la discuțiile reticente asupra acordului nuclear semnat sub Barack Obama până la retragerea SUA în mai 2018 și momentul din iunie 2019 când Trump a acceptat atacurile aeriene, dar le-a anulat în ultimul moment.

Trump a spus atunci: „M-am gândit o secundă și i-am spus: Știți ceva, ne-au doborât o dronă fără pilot… și iată că noi stăm cu 150 de oameni care ar fi murit, probabil într-o jumătate de oră după ce îmi dădeam acordul. Și nu mi-a plăcut… Nu mi s-a părut a fi proporțional”.

Jurnalistul care l-a sfătuit pe Trump să nu ordone bombardarea Iranului

Mai târziu a reieșit că celebrul prezentator de la Fox News, Tucker Carlson, a fost printre cei care l-au sfătuit pe Trump să nu ordone bombardamente împotriva Iranului.

Șase luni mai târziu, Trump a autorizat bombardamentul în care a fost omorât Suleimani. Comandantul forțelor de elită Quds (Ierusalim) ale Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene, pe care SUA le-a desemnat grupare teroristă în aprilie 2019, a fost ucis pe 3 ianuarie 2020 în momentul în care părăsea aeroportul din Bagdad.

Mai mulți oficiali ai milițiilor irakiene susținute de Iran au fost omorâți în bombardamentul autorizat de Trump, în care americanii au folosit drona MQ-9 Reaper. Pentagonul a spus că Suleimani „participa în mod activ la planificarea unor atacuri asupra diplomaților și militarilor americani din Irak și din întreaga regiune”.

Trump declara: „L-am oprit și l-am oprit repede. Era un tip rău”

Trump a declarat la un miting la acea vreme că: „L-am oprit și l-am oprit rapid și l-am oprit brusc. Era un tip rău. Era un terorist sângeros și acum nu mai este un terorist. Este mort.” La mai puțin de un an de la acea declarație, Trump nu mai era așa de încrezător, potrivit jurnaliştilor Glasser și Baker.

Pe 16 decembrie 2020, ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a scris pe Twitter: „Cei care au ordonat uciderea Generalului Suleimani, cât și cei care au săvârșit [fapta] trebuie să fie pedepsiți. Această răzbunare se va întâmpla cu siguranța la momentul potrivit.”

Baker și Glasser spun că Trump și consilierii săi s-au gândit să autorizeze noi bombardamente, dar s-au răzgândit din cauză că mandatul fostului președinte era aproape de final.

Autorii cărții mai scriu: „La un cocktail, Trump le-a spus prietenilor săi din Florida că îi era teamă că Iranul va încerca să îl asasineze, așa că trebuia să se întoarcă la Washington unde era într-o mai mare siguranță”.

Zis şi făcut. Trump s-a întors la Washington, unde, scriu Baker și Glasser, el a „făcut presiune asupra lui Mike Pence”, vicepreședintele SUA, cerându-i să blocheze rezultatele colegiului electoral, care confirmau înfrângerea electorală a lui Trump în faţa lui Joe Biden, relatează theguardian.com.