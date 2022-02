Informație fabuloasă despre Pfizer. Bomba momentului despre doza booster

Cercetătorul Cristian Apetrei, profesor în Departamentul de Microbiologie şi Genetică Moleculară la Universitatea din Pittsburgh, a analizat datele prezentate de autoritățile americane cu privire la numărul de morți în rândul vaccinaților complet şi a celor nevaccinați.

Statistica prezentată de cercetătorul român

„În așteptarea meta-analizelor mult dorite. Rochelle Walensky, directorul CDC:

În săptămâna de după Thanksgiving (28/11-4/12 2021) din fiecare 100,000 de cetățeni

– 9.7 dintre nevaccinați au murit ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2

– 0.7 dintre vaccinați cu doua doze au murit ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2

– 0.1 dintre subiecții cu booster au murit ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2

Asta înseamnă că reducerea riscului de mortalitate la persoanele cu booster este de 97 de ori faţă de nevaccinați. Ca tot se întreba domnul Profesor Astarastoae daca are vaccinul vreo eficienţă”, a scris virusologul român pe pagina sa de Facebook.

Virusologul Cristian Apetrei susţine că patogenitatea variantei Omicron este mult mai redusă

„Omicron se deosebește de variantele precedente prin aceea că a survenit în populaţii mult mai bine imunizate fie prin vaccinare, fie prin valurile anterioare. Ea aduce ca noutate o abilitate excelentă de a reinfecta/infecta vaccinaţi, deci o excelentă capacitate de evaziune imună.

Dacă sunt considerate studiile comparative bine desenate, în care pacienţii care au făcut primoinfecţie cu Delta sunt comparaţi cu pacienţii fără imunitate prealabilă care au făcut primoinfecţia cu Omicron, riscul de spitalizare după infecţia cu Omicron este doar puţin mai mic comparativ cu Delta (75% din riscul Delta)”, a mai scris Cristian Apetrei.

„Nu trebuie să ne grăbim să clamăm fericirea absolută de a fi expuşi la Omicron”

„Îmi pare rău, am tot încercat să spun că nu este inevitabil ca evoluţia pandemiei să se facă spre atenuarea patogenicităţii, dar am avut concurenţi mult mai bine pregătiţi. Per ansamblu, studiul sugerează că încă n-am ieşit din pădure. Mă tem că Omicron se va stinge rapid pentru că arde populațiile mult prea repede. Cum Delta încă mai persistă în populație, probabil ca endemicizarea se va produce cu Delta”, a mai avertizat virusologul Cristian Apetrei.