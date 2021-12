Reputatul imunolog Cristian Apetrei despre vaccinarea anti-covid a copiilor. Ce recomandă

Reputatul imunolog de origine română explică de ce trebuiesc vaccinați copii, în condițiile în care COVID-19 a devenit una din bolile copilăriei. „Unii părinți sunt, pe bună dreptate, îngrijorați cu privire la vaccinarea copiilor lor. Cu toate astea, o opțiune de a nu vaccina copilul nu este o opțiune lipsită de riscuri; mai curând este o opțiune de a lua un risc diferit, și mult mai serios”, a scris el.

Apetrei a afirmat că niciun copil nu a murit în urma administrării vaccinului.

„DESPRE VACCINAREA ANTICOVID A COPIILOR

Opinia Prof. Cristian Apetrei, Universitatea Pittsburgh – USA

Stiu ca a scrie pozitiv despre vaccinarea copiilor este social suicide. Toata lumea are o parere, si majoritatea parintilor din Romania i se opun categoric. De ce? Evident, deoarece au auzit la aproape toate televiziunile ca SARS-CoV-2 nu afecteaza copiii. Si ca vaccinul

prezinta riscuri. Si ca exista o conspiratie mondiala a… nu prea stiu exact, care doreste… nu prea stiu ce. Dar in orice caz, sa ne asupreasca si sa ne ia libertatea. Nu e locul aici sa discutam despre ce libertate e vorba. Dar ramane intrebarea esentiala:

De ce ar trebui să vaccinam copiii?

Realitatea este ca virusul este mult mai putin patogen la copii decat la adultii varstnici cu comorbiditati. Dar, dupa cum am spus in mod repetat, nici macar la copii infectia cu SARS-CoV-2 nu este o plimbare la boulevard.

Va postez aceasta opinie a doi mari pediatri americani, mari experti in vaccinologie.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn2566

In primul rand, acestia ne informeaza ca, fara nici un dubiu, COVID-19 a devenit una din bolile copilariei. Daca la inceputul anului 2020, copiii reprezentau in Statele Unite mai putin de 3% din numarul total al cazurilor (in conditiile in care scolile erau complet inchise), in momentul de fata, mai mult de 25% din cazurile de COVID-19 sunt inregistrate la copii.

In Statele Unite, in grupul de varste cuprinse intre 5 si 11 ani (care include 28 de milioane de copii) au fost infectati aproximativ 2 milioane (din totalul de 6 milioane de cazuri de infectii la copii). In Octombrie 2021, s-au infectat 100,000 de copii pe zi. Zeci de mii de copii au fost spitalizati, in conditiile in care mai mult de o tremie din ei nu aveau nici o afectiune clinica preexistenta. Cateva mii de copii au ajuns in terapie intensiva, iar 700 au murit de COVID-19. Pare un numar foarte mic, si poate ca si este prin comparative cu cifrele de la adulti. Cu toate astea, acest numar plaseaza COVID-19 intre primele zece cauze de mortalitate infantila in Statele Unite.

Nici un copil nu a murit în urma vaccinului

PANA IN PREZENT, NICI UN COPIL NU A MURIT IN URMA ADMINISTRARII VACCINULUI.

Este adevarat ca trialul clinic la copii a fost mult mai limitat decat cel de la adulti. Este adevarat ca miocardita a fost developata numai urmare a vaccinarii de masa. La adulti, in studiile post-autorizare, miocardita a survenit cu o frecventa de 5/1,000,000, cu variatii dependente de varsta si sex ajungand la 1/10,000 la barbatii tineri

Dar nu trebuie uitat: miocardita indusa de vaccin este usoara si autolimitata, substantial diferita de efectele cardiovasculare ale COVID-19 sau de sindromul inflamator multisystem (MIS-C) care implica disfunctii cardiace severe si necesita ATI. Si care survin la copii. Peste 5,500 de copii din Statele Unite au dezvoltat MIS-C.

Atat in Israel, cat si in Statele Unite, incidenta miocarditei la copii de 12-15 ani a fost mai mica decat la adultii de 16-25 de ani. Se asteapta ca la copiii mai mici de 12 ani, incidenta miocarditei sa fie si mai mica, deoarecei ei primesc doar o tremie din doza.

Si concluzia studiului este cea din box, asa cum a fost publicata ea de Science pe social media. Am sa o postez si eu, da am sa dau si traducerea, pentru ca mesajul sa fie cat se poate de clar si nimeni sa nu poata spune ca n-a auzit:

Unii parinti sunt, pe buna dreptate, ingrijorati cu privire la vaccinarea copiiilor lor. Cu toate astea, o optiune de a nu vaccina copilul nu este o optiune lipsita de riscuri; mai curand este o optiune de a lua un risc diferit, si mult mai serios”, a postat Gabriel Tatu-Chiţoiu pe pagina sa de Facebook .