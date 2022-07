Inflaţia este de neoprit. Ratele la credite au explodat. Ce spun reprezentanții băncilor

Rata anuală a inflaţiei a urcat deja în luna aprilie la 13,8%, pentru ca în luna mai să ajungă la 14,5%. BNR a majorat puternic în luna mai prognoza pentru rata inflaţiei de la finalul lui 2022, până la 12,5%, de la 9,6% cât estimase anterior.

În încercarea de a mai tempera explozia preţurilor, BNR a majorat de cinci ori dobânda-cheie în acest an, după alte două creşteri în 2021. În ședința din luna iulie aceasta a fost mărită cu 1%, de la 3,75% până la 4,75%.

Decizia BNR de a majora dobânda de politică monetară va duce la creșterea ratelor pentru românii care au credite în lei, dar și la depozite. Poate de asemenea să afecteze creșterea economică.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează ratele creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,87% pe an. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 7,06% pe an, iar indicele la 12 luni a crescut la 7,24% pe an. În aceste condiții ratele la credite ar putea urca cu câteva sute de lei.

An extrem de dificil

Reprezentanții băncilor recunosc că acest an este unul extrem de greu. „2022 este şi va fi un an dificil. Este anul în care vedem că schimbarea, de una singură, nu mai este o opţiune, pentru că trecem, de fapt, printr-o transformare fundamentală a întregii economii globale. Se schimbă modul în care consumăm, modul în care economisim, modul în care investim şi modul în care ne raportăm la noi, la societate şi la drepturile şi libertăţile individuale pe care, până de curând, mulţi le credeau a fi o banalitate. Experienţa ne-a învăţat cât de important este să păstrăm contactul cu piaţa, să fim realişti, să ne calibrăm planurile şi să ne păstrăm atenţi la oportunităţi“, spune Sergiu Manea, CEO al BCR.

Toate statele europene se confruntă deja cu o degradare a principalilor lor indici macroeconomici, inflaţia fiind la un nivel record în UE, iar acest lucru îl vedem şi în România.

„Pentru industria bancară, cele trei provocări principale par să fie legate între ele: monitorizarea activă şi continuă a riscurilor, o flexibilitate mare şi o capacitate de adaptare imediată la schimbările de pe pieţe. Nu cred că există temeri deosebite pentru România, pentru că sistemul bancar este solid, bine capitalizat şi bine supravegheat de BNR şi nu este expus la Rusia sau Ucraina. La capitolul flexibilitate, voi adăuga o atenţie constantă acordată dificultăţilor clienţilor noştri, care ar putea fi provocate de actualul context macroeconomic caracterizat de o inflaţie ridicată şi de creşterea ratelor dobânzilor“ , susţine François Bloch, CEO al BRD-SocGen, potrivit Mediafax.

Probleme financiare pentru clienți

Anul 2022 este marcat de incertitudinea şi consecinţele generate de războiul din Ucraina. „Provocarea noastră este una dublă, dată de atenţia cu care trebuie să administrăm riscurile specifice în acest nou context dificil, în timp ce trebuie să ne continuăm misiunea de a finanţa economia şi de a sprijini clienţii în dificultate“, a declarat Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank.

În condițiile actuale, mulți oameni ar putea avea probleme financiare grave. „ În tot acest context, în care preţurile energiei şi produselor alimentare prezintă o volatilitate ridicată, este posibil ca anumite segmente de populaţie să se confrunte cu unele dificultăţi, iar companiile să fie nevoite să îşi limiteze, în anumite măsuri, planurile de investiţii“, este de părere Răsvan Radu, CEO al UniCredit Bank.